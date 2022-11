Passeio com o pet: 4 benefícios para a saúde animal

O passeio com o pet é um momento de troca entre animal e tutor e essa atividade também oferece melhor qualidade de vida e benefícios para a saúde física e mental do seu companheiro. Confira quatro vantagens.

Socialização com outros animais: Os pets terão contato com outros animais e poderão brincar, correr e interagir promovendo o bem-estar dos cães assim como o contato com outros humanos. A rotina de passeio deve ser criada desde filhote.

Aumento do vínculo com o tutor: A relação entre os dois se fortalece com o hábito dos passeios, além de solidificar a hierarquia entre ambos, pois o tutor guiará estimulando a obediência no pet.

Redução do estresse e gasto de energia: As caminhadas ao ar livre (ruas, praças, parques e etc) ajudam a aliviar o estresse do animal, que geralmente passa a maior parte do tempo em casa. Os passeios também estimulam o gasto de energia já que eles têm mais espaço para correr, brincar e pular. Ao final do dia, o peludinho estará cansado permitindo uma noite de sono de qualidade.

Marcação de território e estímulo do instinto do cachorro: Os atos de farejar e lamber tudo o que estiver na frente do pet são estímulos para o instinto animal e que permite o conhecimento do mundo ao seu redor, por isso os passeios são importantes para o desenvolvimento do cão.

Além dos benefícios, os tutores também devem adotar alguns cuidados para garantir um passeio feliz e seguro, como o uso de equipamentos adequados.

As guias e coleiras seguras protegem os pets e evitam possíveis acidentes.

A escolha dos horários é importante para evitar danos à saúde. A recomendação são horários com menor incidência solar e em dias de chuva, a capa deve ser utilizada.

Placas de identificação com nome e contato telefônico do tutor devem ser usadas pelo animal para facilitar caso ele se perca.