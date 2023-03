Páscoa: Dicas para a mesa com itens do Preço Baixo

Os preparativos para a Páscoa seguem a todo o vapor e o supermercado Preço Baixo conta com várias opções para organizar o almoço ou jantar em família para celebrar a data.

A tradição indica o consumo de carne branca durante a semana santa e a Páscoa e vamos te ajudar a montar um cardápio com comidas e bebidas para a ocasião. A seção de carnes do supermercado possui diferentes tipos de cortes de carne branca, como frango, peru e porco. Os peixes e mariscos em geral também são ótimas opções para esta ocasião.

O consumo de carne branca oferece benefícios para a saúde, como explica Nayanne Nunes, nutricionista do supermercado Preço Baixo."É um alimento que se destaca pelas suas propriedades nutricionais, fonte de ácidos graxos poli insaturados, de sais minerais, como ferro, iodo, magnésio, cálcio, sódio e fósforo, e também fonte de vitamina A, E, D, B2, B3, B12 e ácido fólico".

Ainda de acordo com a nutricionista, a preferência pela carne branca proporciona uma série de nutrientes para o organismo. "A carne branca, em especial o peixe, quando comparado a outras carnes, possui um alto valor protéico, com teor de gordura reduzido, baixo nível de colesterol e fonte de ácidos graxos essenciais, como o ômega 3, tornando-se importante para o desenvolvimento humano e um aliado na prevenção de doenças cardiovasculares".

Ela esclarece que o consumo da proteína deve ser aliado com hábitos alimentares saudáveis para o ganho dos nutrientes.

As bebidas harmonizadas com os pratos oferecem uma refeição completa e com uma experiência diferente. Brenda Colares, sommelière do Preço Baixo, indica bebidas para a Páscoa disponíveis na adega do supermercado.

Vinhos, espumantes, vodcas e outras bebidas podem ser encontradas na adega do supermercado. (André Oliveira / O Liberal)

Para harmonização com carnes brancas, as opções de vinhos brancos, rosés e espumantes são perfeitas. Na adega ainda podem ser encontrados vinhos, Whisky, vodkas, gins e licores. O vinho é convidado especial no almoço de Páscoa para acompanhar o bacalhau ou outro peixe. Brenda sugere vinhos brancos das uvas Chardonnay, Riesling, Pinot Grigio e sauvignon blanc.

Os rótulos portugueses com mistura de uvas, os famosos blends, são ótimas opções também. E para quem não curte muito vinho, pode optar por um destilado, como gin ou vodka e preparar drinks leves e fáceis de fazer.