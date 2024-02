Parque dos Igarapés oferece diversas práticas esportivas e garante diversão de visitantes

A prática esportiva traz uma série de vantagens para os seres humanos. Quando a atividade é aliada à diversão, os benefícios são ainda maiores para os praticantes. O Parque dos Igarapés é um complexo que oferece diversas opções de entretenimento para toda a família, incluindo atividades esportivas para todas as idades.

"Oferecemos possibilidades tanto para treinamentos e atividades in-door (em nosso auditório refrigerado e 02 salas de reunião), quanto em atividades e treinamentos em ambiente externo, como em nossas trilhas ecológicas ou nos demais espaços, como nosso campo de futebol e quadra. Tudo isso, respirando um ar mais puro e com a tranquilidade e biodiversidade da nossa floresta Amazônica", destaca o diretor administrativo do Parque dos Igarapés, Uirá Pinheiro.

Atividades diferenciadas

O Parque dos Igarapés é o espaço ideal para quem busca aliar diversão com a prática esportiva. Não é à toa que o local vem investindo, cada vez mais, em opções de atividades para todas as idades. Entre as práticas disponíveis no complexo estão yoga, hidroginástica, trilhas e caminhadas ecológicas, caminhadas, tirolesa, arborismo, curso de sobrevivência na selva, além de beach tennis, futevôlei, volêi de areia, e muito mais.

Arborismo garante muita aventura e diversão para adultos e crianças no Parque dos Igarapés (Reprodução/Parque dos Igarapés)

Para as crianças, as opções também são diversificadas. "Temos um playground para crianças no espaço curumim (até oito anos), além de duas piscinas infantis, com brinquedos, como o baldinho maluco, para crianças de até seis anos. Periodicamente, também, realizamos programações especiais para crianças, como no Dia das Crianças, ou na Páscoa, com oficinas, brincadeiras e outras atividades", ressalta Uirá.

Hospedagem

Além de garantir a diversão dos visitantes ao longo do dia, o Parque dos Igarapés disponibiliza hospedagens para quem deseja aproveitar o espaço de forma ainda mais completa. Os chalés do local fazem parte de um conceito de hotel de floresta, garantindo uma imersão na floresta preservada na área metropolitana de Belém.

O Reservamazon oferece café da manhã e acesso liberado ao clube do Parque dos Igarapés e ao restaurante Bosqueado, juntamente com a piscina do espalço, localizada na área de lazer dos chalés.

Para quem visita o lugar, a experiência no Parque dos Igarapés é inesquecível e o cenário do espaço é ideal para quem busca um local completo para toda a família. Nas redes sociais e no Google, os comentários comprovam a qualidade dos serviços oferecidos pelo complexo.

Veja alguns dos depoimentos deixados pelos clientes:

“Eu adorei demais o local e com certeza voltarei mais vezes. Foi realmente muito agradável, um ambiente para comemorar, brincar e levar crianças também para brincar. E sim, realmente um prato para 4 pessoas serve 4 pessoas!“

R.N

“Adorei minha hospedagem no local. Ótimo para se hospedar em família, casal ou amigos. Com a hospedagem, ainda ganha acesso ao parque aquático do local.”

G.Z

"O Parque dos Igarapés é excelente pra passeios em família, namorar, fazer exercícios. Facilidade de deslocamento a pé: caminhada tranquila. Comidas e bebidas com ótima variedade.”

R.O.