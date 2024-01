Parque dos Igarapés é opção ideal para curtir o fim de semana em família

Com a correria do dia a dia, tirar um tempo para aproveitar ao lado da família ou amigos é fundamental para fortalecer os laços de amor e amizade, além de repor as energias para encarar os dias de trabalho. Poder contar com um espaço completo, seja para passar um fim de semana ou tirar um dia livre para esfriar a cabeça, torna a rotina mais leve e prazerosa. O Parque dos Igarapés é uma excelente opção para aproveitar momentos inesquecíveis com quem se ama.

O Parque dos Igarapés é um complexo que oferece diversas opções de entretenimento para toda a família, incluindo a maior piscina de água mineral corrente do Norte do Brasil.

"Nossa área de lazer tem três piscinas, sendo uma de dois mil metros quadrados, com água natural, e duas piscinas infantis. Além disso, temos rampas aquáticas, balde maluco, baldinho maluco (para crianças pequenas), arborismo, tirolesa, rapel e trilhas ecológicas", destaca o diretor administrativo do Parque dos Igarapés, Uirá Pinheiro.

Além de garantir a diversão dos visitantes, o Parque dos Igarapés é o espaço ideal para quem busca um local onde a natureza está inserida. "Um diferencial do parque é oferecer lazer e bem-estar, ao mesmo tempo que permite aos clientes a contemplação da natureza, colaborando na redução do estresse e da qualidade de vida de todos e todas as nossas visitantes", ressalta Uirá.

Parque dos Igarapés conta com diversas opções cheias de muita aventura (Reprodução/Parque dos Igarapés)

Praça de alimentação e hospedagem

O complexo conta com uma praça de alimentação completa, que oferece mais de 150 opções, entre refeições, buffet, lanches, sobremesas, porções e bebidas. Além disso, a estrutura do Parque dos Igarapés garante conforto para quem quer, além de curtir o dia, aproveitar a noite dentro do parque, com uma área de hospedagem com 15 chalés e albergues para grupos, além de uma área de eventos, com um auditório para 250 pessoas e duas salas de reunião.

Conscientização ambiental

O cuidado com o meio ambiente é uma das prioridades do Parque dos Igarapés. Não é à toa que o espaço vem implementando um sistema de reciclagem dos resíduos sólidos produzidos no complexo, produzindo adubo e composto orgânico, a partir do Viveiro Amazônia, que conduz atividades e tarefas voltadas para a sustentabilidade dos serviços realizados pelo local. Outro passo importante dado pelo espaço é o início da migração para utilização de energia solar em todas as instalações do parque.

Praça de alimentação do complexo oferece mais de 150 opções, entre refeições, buffet, lanches, sobremesas, porções e bebidas (Reprodução/Parque dos Igarapés)

Novidades

Recentemente, o Parque dos Igarapés inaugurou o Salão Varanda do Braseiro, um espaço dedicado a eventos em que o cliente pode levar e fazer o seu próprio Churrasco. "Planejamos, em breve, revitalizar nosso lago da Yara, que terá um espaço instagramável, além de continuar implementando melhorias e revitalizações em toda a nossa estrutura", finaliza o diretor do Parque dos Igarapés.

Funcionamento

Curtiu os serviços e toda a estrutura que o Parque dos Igarapés oferece? Para conhecer o clube e aproveitar o espaço com a família ou amigos, basta visitar o local de sexta a segunda-feira, das 9h às 17h. Às terças, quartas e quintas-feiras o espaço é fechado para manutenção.

Para entrar no local, é necessário apresentar documento de identidade com foto. O valor de entrada varia de acordo com o dia da semana. PCD's, crianças até 10 anos e adultos acima de 60 anos de idade não pagam entrada. Porém, é obrigatório apresentar documentos para comprovação de gratuidade.