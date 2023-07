Parque das Palmeiras oferece várias opções de planos funerários

O planejamento é uma forma de se prevenir de imprevistos no futuro, além de contribuir na organização financeira de uma pessoa ou família. Adquirir um plano funerário é um modo de prevenção e suporte no surgimento de momentos difíceis.

O Parque das Palmeiras possui opções de planos com diferentes preços oferecendo segurança e suporte aos usuários, além de atendimento profissional e qualificado e outros benefícios, como descontos em mais de 150 estabelecimentos presentes em Belém e região metropolitana.

O Parque tem uma estrutura completa para o conforto familiar nos momentos mais difíceis com diferentes opções de plano com sepultura perpétua, especial, jazigos para duas pessoas e outros serviços.

O plano funciona com o cliente adquirindo a concessão de uma sepultura ou jazigo e o custo pode ser parcelado em até 24 meses. Após a quitação, a concessão se torna do concessionário mediante o pagamento da taxa de manutenção.

Os interessados em adquirir o plano devem entrar em contato pelo número 0800 219 7700 ou pelo (91) 98301-2100, com atendimento pelo aplicativo de mensagem instantânea com horário de 24h. A adesão também pode ser feita em uma das unidades com a assinatura do contrato e o pagamento da entrada do plano.

A empresa conta com cinco unidades em Belém e região metropolitana localizadas na Av. Duque de Caxias (com atendimento 24 horas), Almirante Barroso, Cidade Nova e Shopping Castanheira.

O pagamento dos custos do serviço também pode ser feito de modo facilitado visando a situação financeira do cliente com o parcelamento dos planos em até 24 parcelas mensais com o valor de R$ 69. O concessionário pode optar pelo pagamento por meio de boleto bancário, cartão de débito, cartão de crédito e pix.

O Parque das Palmeiras também oferece os serviços de jazigo, sepultura, ossuário, transferência de restos mortais para o uso futuro e imediato, gravação a laser em pedra de granito, com foto, nome e homenagem eternizada na lápide.

A funerária Recanto das Palmeiras atua com a oferta de vários serviços, por exemplo, atendimento 24 horas, serviço de acordo com a necessidade e desejo da família, suporte para o velório, traslado rodoviário e serviços de coroa de flores, capelas climatizadas e velórios.

Para mais informações ou dúvidas, os interessados podem entrar em contato pela Central de Atendimento pelos números 0800-2197700/(91)3219-7700 e (91)98301-2100 (WhatsApp) com atendimento 24 horas.