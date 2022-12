Parlamentares se reúnem com o secretário da Sesma

No dia 30 de novembro, os parlamentares da Câmara Municipal de Belém (CMB) reuniram-se com o secretário municipal de saúde, Maurício Bezerra, para discutir as melhorias na área da saúde do município. Na ocasião, os vereadores expuseram diversos problemas envolvendo a saúde em Belém, como: as más condições dos postos e unidades de saúde, falta de medicamentos, atraso no pagamento do salário dos profissionais de saúde, dentre outros.

Para o presidente da Casa, vereador Zeca Pirão (MDB), a reunião foi fundamental. “Nós pudemos conversar com o secretário, apresentar as principais reclamações da população e averiguar o que está acontecendo com o sistema de saúde municipal. A questão da saúde no município me preocupa bastante, porque nós somos representantes do povo e precisamos dar uma resposta. Uma grande parte da população, que depende da saúde pública, tem sofrido muito e nós precisávamos de uma explicação para poder repassar ao povo”, pontuou Zeca Pirão.

Para a vereadora Dona Neves (PSD), vice-presidente da Comissão Permanente de Saúde da CMB, a reunião com o secretário foi essencial, tendo em vista os problemas que acontecem na área de saúde do município. “A vinda do secretário Maurício até a Câmara Municipal foi de extrema importância. Nós tivemos a possibilidade de ter esclarecimentos incisivos com relação ao trabalho que a Prefeitura de Belém tem realizado”, destacou a vereadora.

Segundo o vereador Igor Andrade (Solidaridade), a reunião foi muito produtiva e positiva, todos os presentes puderam dialogar e ter conhecimento de situações específicas que envolvem o sistema de saúde de Belém, “esta reunião foi importante, todos os vereadores fizeram seus questionamentos, colocações e apresentaram situações que envolvem hoje o contexto da saúde do município de Belém".

O secretário trouxe sua equipe técnica, jurídica e financeira e prestou esclarecimentos sobre trabalho que a PMB tem executado. "Tenho certeza que dúvidas foram sanadas, como a questão do investimento na área. A Prefeitura tem destinado 26% do recurso para saúde, enquanto o valor mínimo exigido por Lei é de 15%”, enfatizou o vereador.

Estiveram presentes na reunião os seguintes vereadores: Zeca Pirão, John Wayne e Neném Albuquerque (MDB), Igor Andrade (Solidariedade), Fabio Souza (PSB), Fabrício Gama (União Brasil), Dona Neves (PSD), Pastora Salete e Josias Higino (Patriota), Fernando Carneiro, Enfermeira Nazaré e Lívia Duarte (PSOL), Tulio Neves (PROS), Renan Normando (Podemos), Zeca do Barreiro (Avante), Moa Moraes (PSDB), Emerson Sampaio (PP), João Coelho (PTB), Matheus Cavalcante (Cidadania), Goleiro Vinicius (Republicanos) e Pablo Farah.