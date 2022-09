Parauapebas: município promissor que investe no desenvolvimento

Parauapebas é um jovem município de 34 anos com desafios de cidade grande, conhecida pela alta exploração do minério. Mas a gestão municipal quer ir além e já trabalha na construção de uma nova matriz econômica. O turismo vem ganhando grandes investimentos na estruturação das rotas já instituídas: a City Tour, Rota Carajás, dos Búfalos, Indígena e das Águas.

E, para melhor receber os visitantes, o município investe em infraestrutura e saneamento. Um grande exemplo é o Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas, o Prosap, que já transforma a vida de muitos parauapebenses.

O programa, que é referência no Pará, é executado em etapas com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do próprio município. Ao ser concluído em sua totalidade, vai aumentar consideravelmente a capitação de água e elevar os índices de coleta de esgoto, o que vai deixar Parauapebas no ranking das cidades melhores e mais saneadas do País: o município terá cobertura de mais de 65% de coleta e tratamento de esgoto contra os atuais 8%.

O Prosap já entregou o Parque dos Ipês, reestruturando todo o entorno com saneamento e pavimentação de ruas de bairros periféricos da cidade. E já entregou 250 unidades habitacionais para pessoas que viviam em áreas consideradas de risco e que tiveram intervenção do Prosap.

Recentemente, o programa iniciou a construção de mais um parque urbano, o Parque dos Minérios, que também vai transformar positivamente o cenário de outros bairros da cidade e, consequentemente, elevar a qualidade de vida dos moradores.

Outros investimentos:

- Complexo Turístico de Parauapebas: está em fase final de construção, com entrega prevista para dezembro de 2022.

- Parque Cultural Jeca Tatu – Projeto em desenvolvimento. Entrega prevista para 2023.

- Parque Ecoturismo – Projeto em definição.

O caminho é árduo, mas Parauapebas avança. O município é referência e está entre os que mais contribui com a economia do Pará e com a balança comercial do Estado e do Brasil. Neste contexto, a gestão intensifica as ações de desenvolvimento com investimentos no Distrito Industrial, para atração de mais empresas de médio e grande portes, e no Polo Moveleiro, que vem sendo modernizado.

O governo municipal também está atento à importância dos micro e pequenos empreendedores para a movimentação da economia da cidade, onde a população é a que mais cresce na região. Para que os pequenos negócios avancem, a prefeitura garante todo suporte necessário ao segmento, com a Sala do Empreendedor, uma das mais estruturadas do Estado do Pará, segundo o Sebrae.

O suporte não para aí. Ainda neste ano o município irá entregar o Complexo Florindo o Mundo, que está com cerca de 75% das obras concluídas. Trata-se de um programa para capacitar mil mulheres em técnicas de plantio, colheita e comercialização de flores e que, ao mesmo tempo, irá embelezar os espaços públicos de Parauapebas, tornando a cidade mais agradável e bonita.

Está semana, o prefeito participará de uma reunião com o setor empresarial, órgãos de representatividade como a Associação Comercial e Industrial de Parauapebas (Acip) e Câmara dos Dirigentes Logistas (CDL).

Entre as pautas estão:

- Ampliação das vagas de estacionamento no bairro Rio Verde (setor comercial antigo de Parauapebas);

- Distrito Industrial: melhorias na qualidade de energia e segurança;

- Aumento na contratação de mão de obra local nas obras do Prosap e demais secretarias.

- Viabilização da Exposibram 2023, em Parauapebas. A Expo & Congresso Brasileiro de Mineração (Exposibram) é realizada anualmente pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), com participação das principais entidades relacionadas ao setor mineral. A feira internacional é a maior vitrine para geração de negócios.

