Parauapebas: Aurélio Goiano amplia vantagem e tem 62,4% da preferência do eleitorado

Na primeira pesquisa de intenção de voto a prefeito de Parauapebas feita após as convenções partidárias, Aurélio Goiano (Avante) ampliou a sua vantagem na liderança e agora foi a 62,4%. A pesquisa do Instituto Gauss foi realizada entre 10 e 12 de agosto e está registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral com o nº PA-07785/2024. O segundo colocado é Rafael Ribeiro (União Brasil), agora com 17,4%.

Na terceira colocação aparece Dr. Felipe (PL) 9,3%, seguido por Graziele Ribeiro (PSD) 1,6%. O percentual de voto em branco ou nulo ficou em 1,5%, enquanto 0,1% disseram não votar em nenhum dos nomes apresentados. Já 7,7% dos entrevistados não sabem ou não quiseram opinar. Outros nomes que figuravam em pesquisas realizadas antes das convenções, acabaram não registrando candidaturas, de forma que as urnas terão apenas quatro nomes como opção ao governo municipal.

Este é o terceiro levantamento oficial do período do Instituto Gauss em relação à intenção de votos para prefeito de Parauapebas, desta vez contratado pela Radiodifusão Carajás. O grau de confiança é de 95% para os resultados gerais, com margem de erro de 4,0 pontos percentuais para mais ou para menos.

Parauapebas é um dos mais importantes municípios da região, e conta com 267.836 habitantes e acaba de alcançar 200.812 eleitores, segundo o TSE.

Pesquisa registrada no TSE sob o número PA-07785/2024, realizada pelo Instituto Gauss, entre os dias 10 e 12 de agosto de 2024, com 1.000 pessoas entrevistadas. Possui margem de erro de 4,0% e nível de confiança de 95% (Divulgação)

ESPONTÂNEA

A pesquisa teve uma amostra de 1.000 pessoas. Em um outro extrato, o instituto perguntou: “Independente do seu voto, quem você acha que vai ganhar as eleições para prefeito de Parauapebas em 2024?”, com a intenção de medir a expectativa de vitória, na visão dos entrevistados.

Neste cenário, 73,6% das pessoas atribuíram vitória a Aurélio Goiano nas urnas, contra 13,3% a Rafael Ribeiro, 1,7% de Dr. Rafael e 0,5% de Graziele Ribeiro.

CANDIDATOS

Aurélio Ramos de Oliveira Neto, o Aurélio Goiano, concorre pela Coligação “Reconstruindo a Esperança” e terá o número 70, nas urnas; Rafael Ribeiro Oliveira, ou apenas Rafael Ribeiro, concorre pela “União por Parauapebas”, com o número 44; Felipe Augusto Francisco Borges, o Dr. Felipe, lidera a Coligação “Muda Tudo”, com o número 22 e Graziele Adami Ribeiro, a Graziele Ribeiro, está pelo seu partido, o PSD, com o número 55.