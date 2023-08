Paraenses participam do primeiro Encontro Nacional do CNA Jovem 2023, em Brasília

Quatro paraenses estão entre os 82 jovens que participaram, em Brasília, no Distrito Federal, do primeiro encontro nacional do CNA Jovem 2023, que reuniu na última semana, participantes de 23 estados. Os integrantes do programa CNA Jovem do Pará, Natalia Machado, Jamilly Damasceno, Milena Raiane e Macnadblay Oliveira participaram dos três dias da quinta edição do programa em uma ampla programação.

A coordenadora nacional do CNA Jovem, Fernanda Nonato, destacou a evolução do programa e o aumento da participação feminina ao longo das edições. “A missão do CNA Jovem é identificar, desenvolver e integrar novas lideranças para o setor e para o do Sistema CNA. Desde 2014, 7.401 jovens, de todo o Brasil, participaram de pelo menos uma etapa ao longo do programa. Para esse primeiro encontro nacional da quinta edição, estamos com uma turma de 82 jovens, dos quais 70% dos participantes são mulheres”, explicou.

Para chegar a ser uma das selecionadas entre os 2.446 inscritos de vários estados do Brasil, a integrante do projeto CNA Jovem do Pará, Natalia Machado, disse que foi um processo longo e de aprendizagem, pois para ela, o programa possibilitou ter mais conhecimento, habilidades, valores e atitudes durante todas as etapas.

“Não é um processo fácil, que vai do autoconhecimento, e em saber o seu propósito de vida dentro do programa e dentro do setor do agronegócio. Meu projeto está relacionado ao melhoramento da produção de cacau no quilombo Nova Jutaí, no município de Breu Branco. Então, meu projeto é também um projeto de vida. Eu tenho como objetivo o desenvolvimento do meu quilombo, da cadeia produtiva do cacau, que é algo da realidade desses povos tradicionais, com grande importância e conhecimento para o setor do agronegócio”, explicou.

“A experiência no encontro nacional em Brasília foi extraordinária. Grandes conhecimentos de realidades diferentes. Eu sai da minha caixinha para conhecer pessoas de vários estados. A interação das pessoas me fez conhecer a realidade deles e o quanto os jovens têm potencial para contribuir para o agro. Foi o momento de viver um sonho. O programa tem me proporcionado grandes conquistas pessoais e profissionais. Voltei mais motivada e determinada a buscar soluções para trazer inovação e mudar a vida de pessoas”, avaliou Natalia Machado.

CNA Jovem está em sua quinta edição e reúne diversos participantes (Divulgação/Faepa)

A quinta edição do CNA Jovem começou em novembro de 2022, com a etapa nacional acontecendo de forma remota com o módulo introdutório “Conhecendo o Sistema CNA e o setor agro”, e desde então toda a trilha de oficinas digitais foram sendo realizadas com a finalidade de definir um desafio de liderança que atenda à necessidade de um público beneficiário. Nos meses de junho e julho iniciou-se a etapa estadual do programa, e as administrações regionais do Senar realizaram os primeiros encontros estaduais presenciais com a participação de 362 jovens de 26 estados.

“Nos dias 26 e 27 de agosto, os quatro paraenses participarão da segunda etapa do Encontro Nacional da CNA Jovem 2023, em Brasília”, informou a coordenadora estadual do Programa CNA Jovem, Regina Fernandes.