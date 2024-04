Pará recebe projeto Quebra Baque – 20 Anos – Pelos Trilhos da Vale

O projeto Quebra Baque – 20 Anos – Pelos Trilhos da Vale celebra duas décadas de trajetória do grupo, oriundo de Pernambuco. Depois de passar pelo Maranhão, a agenda chegou ao Pará em apresentações em Parauapebas, Marabá e Belém neste mês de abril.

Em cada cidade visitada, é realizada uma oficina especial de percussão com material reciclável (3 horas de duração com intérprete de Libras) e um cortejo aberto ao público. A população de Parauapebas recebeu o projeto nos dias 12 e 13. Agora é a vez de Marabá, nos dias 16 e 17, e depois a Belém, nos dias 19 e 20 de abril.

A oficina apresenta as possibilidades de construção de instrumentos percussivos com material descartado/lixo - e consequentemente sua transformação em algo útil. Todo o material é fornecido pelo projeto. Já o cortejo é aberto ao público e terá participação dos alunos da oficina e artistas convidados em cada município.

O objetivo é ocupar os espaços públicos nas cidades visitadas, levando programação gratuita, de entretenimento e educação musical a crianças e jovens da rede pública de ensino, e público em geral, proporcionando interação e troca de vivências musicais.

Em atividade ininterrupta desde 2003, o Grupo de Percussão Maracatu Quebra Baque é uma iniciativa cultural que busca promover a cultura e a inclusão social por meio da música. Mais de 900 pessoas já passaram pelas fileiras do grupo, participando de forma ativa e aprendendo sobre os ritmos tradicionais afro-brasileiros que representam a nossa identidade.

O grupo desempenha um papel fundamental no resgate da cultura dos ritmos tradicionais como Maracatu, Coco de Roda, Caboclinho, Xaxado e Ciranda - tendo levado esses ritmos para locais como França e Áustria, entre outros. O projeto “Quebra-Baque 20 Anos” vem fortalecer o compromisso do grupo em promovera cultura afro-brasileira, a diversidade cultural e a inclusão social.

O grupo foi criado pelo músico Tarcísio Resende, um dos atuais grandes mestres da percussão pernambucana. Autor de três livros “Batuque Book Maracatu”, “Batuque Book Caboclinho” e “Batuque Book Forró”, o músico tem uma pesquisa voltada aos ritmos percussivos de nosso estado, com foco no Maracatu e suas vertentes.

O Quebra Baque presta-se não apenas a inclusão sócio-cultural através da música, mas também se mostra importante instrumento de difusão dos ritmos pernambucanos no Brasil e no mundo. Os ensaios do grupo sempre acontecem no segundo semestre todos os sábados, na rua Tomazina 129, Recife Antigo.

A realização do projeto é da Atos Produções Artísticas Ltda., de Recife/PE, com patrocínio master do Instituto Cultural Vale, via Lei Federal de Incentivo à Cultura e produção executiva local da Agência de Produção - Holofote Virtual Comunicação Arte Mídia e apoio local das Prefeituras Municipais de Parauapebas, Marabá e Belém; Sesc-PA e Organização Pará 2000.

Serviço:

Marabá

Oficina:

Data: 16/4/2024

Hora:14h às 17h

Local: Colégio José Mendonça Virgolino, Velha Marabá, Centro.

Inscrições gratuitas: (94) 99137-2176 – Gratuito.

Público-alvo: Crianças e jovens de 10 a 18 anos.

Cortejo:

Data: 17/4/2024

Hora: 17h

Local: Saída do Colégio José Mendonça Virgolino, Velha Marabá

Percurso: Orla de Marabá, Praça São Félix de Valois, com retorno pela Rua 5 de Abril

Público-alvo: Interessado em percussão, cultura e arte.

Entrada: Gratuita

Belém

Oficina:

Data:19/4/2024

Hora: 9h às 12h

Local: Sesc Ver-o-Peso

Público-alvo: Criança e jovens de 10 a 18 anos.

Inscrições gratuitas: (91) 98134.7719 e no Sesc

Bate papo e Cortejo:

Data:20/4/2024

Hora:16h30 – Bate papo com o público no Sesc-Ver-o-Peso

Hora: 17h30 – Concentração e saída do cortejo da frente do Sesc Ver-o-Peso

Local: Boulevard da Gastronomia e Orla da Estação das Docas

Público-alvo: Público interessado em percussão, cultura e arte

Entrada: Gratuita