Pará terá unidade do LIDE – Grupo de Líderes Empresariais

O Pará faz parte agora do LIDE – Grupo de Líderes Empresariais. O Grupo Liberal ingressou no seleto círculo e estrutura agora a unidade regional que deve iniciar as atividades já em 2024.

Na presidência do LIDE Pará está o empresário Ronaldo Maiorana Júnior e, na vice-presidência, o advogado Roberto Xerfan Júnior. O grupo conta ainda com Ronaldo Maiorana como presidente de honra na unidade paraense.

No último dia 10, os gestores participaram do Seminário LIDE Estadão | Agronegócio, em São Paulo, que pautou os caminhos do financiamento para o setor e os grandes desafios do produtor rural. No encontro, esteve presente o ex-governador de São Paulo, João Doria, que demonstrou estar animado com a abertura da nova unidade LIDE no Pará.

Ronaldo Maiorana Júnior e Roberto Xerfan Júnior participaram de evento do LIDE na capital paulista (Divulgação)

Para Ronaldo Maiorana Júnior, o intercâmbio com as maiores lideranças nacionais e internacionais deve estimular o ambiente empresarial no Pará.

“O LIDE existe há duas décadas no Brasil e é referência na esfera privada e pública pela qualidade dos seus eventos. Estamos trazendo a organização para o Pará porque ela irá promover debates em prol da livre iniciativa e progresso socioeconômico regional e, em soma, tornar o nosso estado um dos principais palcos para discussões de relevância nacional” - Ronaldo Maiorana Júnior, presidente do LIDE Pará

Em abril deste ano, o presidente do LIDE Pará também esteve na LIDE Brazil Conference, que ocorreu em Londres e contou com a presença de outros importantes líderes do país, como João Dória e Hélder Barbalho. O encontro foi um marco para a concretização da liderança LIDE no estado do Pará.

Entre os objetivos do grupo está alinhar o empresariado local e assim fomentar a economia da região e fortalecer os elos comerciais com empresas públicas e privadas, reunindo executivos de diversos setores locais aliados aos direcionamentos éticos de governança compondo o LIDE Nacional - Grupo de Líderes Empresariais.

Evento realizado pelo Grupo em outubro discutiu oportunidades para o fortalecimento do agronegócio (Divulgação)

Quem é líder, está no LIDE

Fundado no Brasil, em 2003, o LIDE - Grupo de Líderes Empresariais é uma organização que reúne executivos dos mais variados setores de atuação em busca de fortalecer a livre iniciativa do desenvolvimento econômico e social, assim como a defesa dos princípios éticos de governança nas esferas pública e privada. Presente em cinco continentes e com mais de duas dezenas de frentes de atuação, o grupo conta com unidades regionais e internacionais com o propósito de potencializar a atuação do empresariado na construção de uma sociedade ética, desenvolvida e competitiva globalmente.

Ao longo de 20 anos, o LIDE reitera o compromisso com os valores de apartidarismo, multilateralidade, pluralidade e multisetorialidade. O propósito do grupo de networking - que começou com 122 empresas filiadas e hoje tem mais de 1.700 companhias - é de potencializar a atuação do empresariado na construção de uma sociedade ética e justa.

Além das unidades brasileiras, o LIDE está presente nos seguintes países: Alemanha, Argentina, Austrália, China, Dubai, Inglaterra, Israel, Itália, Nova York, Paraguai, Portugal e República Dominicana.