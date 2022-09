Mesa posta: Claudia Matarazzo fala sobre etiqueta e comportamento em evento em Belém nesta quinta

Jornalista e influencer, Claudia Matarazzo é a atração da palestra "Receber bem, além da mesa posta", que ocorrerá no dia 22 de setembro, às 17h no Magazan Casa do Castanheira Shopping. O passaporte para a programação está disponível na loja a um investimento de R$ 50.

Além de falar de estilo de vida, comportamento e etiqueta, o evento terá sorteios de prêmios, entre eles jogos de jantar e chá, taças de cristal e faqueiros. A ideia também é apresentar cinco opções de mesa posta que estão em alta e podem ser aplicadas em celebrações como o almoço do Círio e a ceia de Natal.

Com expectativa de muita troca e aprendizado, o encontro será imperdível e trará também temas como as novas relações dentro das casas, que cresceu com a tendência das mesas postas, modificando as formas de visitar e receber amigos e familiares.





Claudia é autora de 20 títulos e mais de um milhão de livros vendidos. Há 25 anos também palestra sobre Etiqueta Profissional e na Internet, Comportamento e Visual para o Trabalho, Organização de Eventos e Refeição de Negócios formais e informais, entre outros.

Além de formações presenciais, Claudia se tornou uma referência na internet tratando de etiqueta e comportamento, além de ministrar cursos online.

Serviço:

Palestra "Receber bem, além da mesa posta"

Data: 22/09/2022, às 17h

Local: Magazan Casa, 1º piso do Castanheira Shopping, Rod. BR 316, Km 01, Castanheira, Belém

Ingressos podem ser adquiridos no local, com vagas limitadas.