Outubro Rosa: laboratório Amaral Costa realiza campanha para conscientização

Neste Outubro Rosa, o Amaral Costa está com uma campanha solidária para conscientizar e estimular a realização de exames voltados para a saúde feminina. De acordo com a instituição, para cada 10 mamografias realizadas, uma será sorteada. O exame utiliza equipamentos modernos e avançados para detectar possíveis lesões nas mamas, mesmo em estágios iniciais.

O critério para participar do sorteio é ter idade igual ou superior a 40 anos, não ter plano de saúde e possuir um encaminhamento/solicitação médica de uma mamografia emitido pelo SUS ou UPA. É importante que as mulheres sigam as recomendações médicas quanto à idade e frequência para realização da mamografia, pois isso pode variar de acordo com cada caso.

Essa é uma das formas de disseminar saúde e bem-estar para a comunidade, bem como fortalecer a importância de ter bons hábitos, como ir ao médico e fazer exames de rotina regularmente, como a mamografia digital.

Destaque no mercado nacional pelos investimentos em tecnologia e na atenção humanizada aos pacientes, o Amaral Costa criou uma área integralmente dedicada a elas: o Espaço Mulher. Localizado no 4° andar da unidade Antônio Barreto, o setor é uma referência em medicina de diagnóstico para a saúde feminina. O local foi desenvolvido para garantir conforto, segurança e qualidade no acesso à saúde, oferecendo serviços como ultrassonografia, mamografia, Tomossíntese mamária, densitometria óssea e punções da mama.

Localizado no 4° andar da unidade Antônio Barreto, o "Espaço mulher" é uma referência em medicina de diagnóstico para a saúde feminina. (freepik.com)

O espaço conta ainda com uma médica radiologista, especialista em radiologia mamária, a Dra. Adriana Tanaka também é responsável por laudar mamografia e ressonância da mama, além de realizar ultrassonografias e biópsias da mama.

Inaugurado em 2018, o Espaço Mulher consolidou a transformação do Amaral Costa de um laboratório de análises clínicas para um centro de medicina de diagnóstico. O local é um exemplo de como a medicina pode ser humanizada, oferecendo um ambiente acolhedor e profissionais capacitados.