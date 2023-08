Os principais sistemas de apostas no jogo da roleta

A roleta é um jogo de azar que fascina jogadores há séculos, e muitos desenvolveram sistemas de apostas na esperança de superar a sorte em um cassino online como a Betfair. Neste texto, vamos explorar alguns dos sistemas mais populares de apostas na roleta e discutir suas características e eficácia.

Sistemas de apostas na roleta

São várias as estratégias e sistemas de apostas usadas no jogo da roleta - um dos mais antigos e amados pelo mundo. Veja alguns deles:

Sistema Martingale

O sistema Martingale é talvez o mais conhecido e utilizado na roleta. A ideia básica é simples: dobrar a aposta após cada derrota. Por exemplo, se você apostar $10 e perder, na próxima rodada você aposta $20.

O objetivo é recuperar as perdas anteriores e obter um pequeno lucro. No entanto, o Martingale pressupõe que você tenha uma quantidade infinita de dinheiro e que não haja limites de apostas na mesa. Portanto, embora possa funcionar em curto prazo, pode ser arriscado a longo prazo.

Sistema Labouchere:

O sistema Labouchere, também conhecido como "Cancelamento", envolve a criação de uma sequência de números que determina a quantidade a ser apostada. Por exemplo, você pode criar a sequência 1-2-3-4-5 e a soma desses números (15) será o valor da aposta inicial.

- Se você ganhar, os dois números finais são riscados e a próxima aposta será a soma dos números restantes (3+4+5 = 12).

- Se perder, o valor da aposta é adicionado ao final da sequência.

O objetivo é cruzar todos os números da sequência, o que resultaria em um pequeno lucro. No entanto, assim como o Martingale, o sistema Labouchere pode ser arriscado e exige uma gestão cuidadosa do bankroll.

Sistema D'Alembert

O sistema D'Alembert é considerado uma variação mais conservadora do Martingale. Neste sistema, você aumenta a aposta em uma unidade após uma derrota e a diminui em uma unidade após uma vitória.

A ideia por trás disso é que, a longo prazo, as vitórias e as perdas se equilibram. No entanto, assim como outros sistemas progressivos, o D'Alembert requer um bankroll adequado para lidar com sequências de derrotas consecutivas.

Sistema Fibonacci

O sistema Fibonacci é baseado na sequência matemática de Fibonacci, na qual cada número é a soma dos dois anteriores (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc.). Neste sistema, você aumenta a aposta para o próximo número da sequência após uma derrota e diminui em dois números após uma vitória.

O objetivo é alcançar uma vitória que compense as perdas anteriores. O sistema Fibonacci é considerado menos arriscado do que o Martingale, mas ainda requer cautela e gestão de bankroll.

Sistema James Bond

O sistema James Bond é uma estratégia mais divertida e menos rigorosa. Requer uma aposta mínima de $200 e envolve a divisão da aposta em três partes:

- $140 na faixa de números de 19 a 36;

- $50 no número 13-18;

- $10 no zero.

Com essa estratégia, você cobre a maior parte da mesa, exceto os números de 1 a 12.

- Se um número entre 19 e 36 for sorteado, você obtém um lucro de $80;

- Se o número for 13-18, o lucro será de $100;

- Se o zero for sorteado, o lucro será de $160;

No entanto, este sistema tem um risco considerável, pois uma série de resultados desfavoráveis pode levar a grandes perdas.

Embora esses sistemas de apostas possam ser interessantes para muitos jogadores de roleta, é importante lembrar que nenhum sistema garante ganhos consistentes. A roleta é um jogo de azar e, a longo prazo, a vantagem sempre estará a favor do cassino.