Operação Curupira: Pará sai da lista de estados com maiores áreas desmatadas

O Pará fortaleceu, ao longo dos últimos meses, o rigor no combate a ilícitos ambientais em regiões identificadas como áreas críticas no estado. O trabalho atuante realizado na Operação Curupira, lançada neste ano, vem trazendo bons resultados para o estado. Um exemplo disso é que o Pará saiu do ranking dos estados que contribuem com o desmatamento na região amazônica.

Com bases fixas nos municípios de Uruará, Novo Progresso e São Félix do Xingu, a Operação Curupira surge para desenvolver ações de enfrentamento à exploração florestal ilícita. Entre as principais ações de repressão aos crimes ambientais realizadas durante as ações estão atividades irregulares, desativação de acampamentos, embargo de áreas e apreensão de essências florestais exploradas ilegalmente.

As apreensões envolvem madeiras em tora, entre elas, várias espécies de alto valor comercial, motosserras, combustível, tratores, entre outros equipamentos.

A operação, que completou 100 dias de atuação no enfrentamento a crimes ambientais, durante o mês de maio, resultou na apreensão de mais de 680 mil metros cúbicos de madeiras, 90 maquinários, e efetuaram 15 prisões em áreas previamente mapeadas, principalmente nos cerca de 30 garimpos que foram abordados durante a ação.

Mapeamento

Antes das abordagens, as equipes envolvidas na operação fez a análise prévia das áreas onde a ação seria realizada. Todo o trabalho contou com o apoio dos órgãos de inteligência, juntamente com o mapeamento e análise de territórios devastados. Os principais pontos de atuação da operação, que atua por meio de três bases fixas instaladas nos municípios de São Félix do Xingu, Uruará e Novo Progresso, no sudoeste estadual, foram indicados por técnicos especializados da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas).

Ação integrada

A Operação Curupira reúne integrantes das secretarias estaduais de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), da Fazenda (Sefa) e, ainda, da Agência de Defesa Agropecuária (Adepará), no combate à degradação ambiental, com a presença de orientações de imagens de satélites presentes no Centro Integrado de Monitoramento Ambiental, da Semas.

A ação também conta com a participação das Polícias Militar, Civil e Científica, além do Corpo de Bombeiros. O apoio aéreo nas ações é realizado com o apoio do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), vinculado à Seap.