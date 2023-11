Operação autônoma dita os rumos da mineração em Carajás

Uma frota com 14 caminhões com capacidade para transportar 320 toneladas de minério cada circula na área de operação da Serra de Carajás. Essa poderia ser uma cena corriqueira no contexto de um grande projeto industrial, porém um detalhe chama a atenção: os veículos não possuem motorista. O relato da existência de caminhões autônomos pode parecer obra de ficção, mas esse tipo de recurso é real e faz parte dos processos produtivos da mineração no Pará.

A movimentação dos veículos tem por trás tecnologias como sistemas de computador, GPS, radares e inteligência artificial, além de mais de 170 profissionais qualificados para sua operação, que reflete em ganhos em aspectos técnicos, de segurança e de sustentabilidade.

Isso porque os caminhões autônomos circulam em rotas pré-estabelecidas desde a frente da lavra até a área de descarga. Nesse trajeto, os equipamentos conseguem paralisar caso encontrem qualquer obstáculo, evitando acidentes e garantindo a segurança dos empregados que trabalham em campo.

Outra vantagem é que os veículos tem menor gasto de pneus e usam menos combustíveis, gerando assim menos emissões de CO² para a atmosfera. Além disso, os colaboradores retirados da atuação na mina recebem capacitação para novas funções adequadas à realidade atual da mineração.

Essa experiência é parte de uma estratégia de investimentos da Vale para avançar na indústria 4.0, com a automatização de suas atividades. As ações da companhia envolvem ainda a utilização de perfuratrizes e a instalação de pátios de estoque onde empilhadeiras e recuperadoras com o mesmo perfil tecnológico são utilizadas no controle do armazenamento e do escoamento dos minérios. Somente em Carajás, são sete pátios desse tipo com 13 máquinas em operação.

“O pátio de estoque é um ambiente de alta complexidade operacional. Quando a gente traz uma tecnologia para criar mais estabilidade dentro desse ambiente para a gente poder deixar o mínimo de acesso a esse ambiente, a gente vai estar trazendo uma redução considerável dos riscos intrínsecos à operação que há nesses pátios”, explica o gerente de projetos autônomos, Pedro Bemfica.

A coordenadora dos pátios autônomos de Carajás, Joyce Freitas, avalia que a experiência com esses recursos tem sido bem-sucedida, ajudando a reduzir os desvios operacionais nas pilhas de minério em 95% e otimizando os espaços disponíveis para estocagem.

“Com a operação autônoma, a equipe hoje opera dentro de uma sala com conforto e segurança. Esse foi um ganho muito importante para o nosso processo. E, também hoje eles ajudam na tomada de decisão na estratégia operacional. O sistema disponibiliza informações em tempo real de todo o processo produtivo, o que nos possibilita ter agilidade e assertividade nas tomadas de decisões e estratégias de curto e longo prazo”, afirma Joyce Freitas.

Os bons resultados estimulam a continuidade dos investimentos nessa abordagem. Os planos da Vale nesse segmento incluem o aumento da velocidade média dos caminhões, a retirada de mais trabalhadores de posições em áreas de risco e o incremento no uso de big data para otimização de processos de operação autônoma.