Odontopediatria: confira as dicas da Labodental

Atender crianças requer cuidados especiais e paciência por parte do dentista, pois geralmente os meninos e meninas têm medo desse tipo de consulta. Para tornar esse momento tranquilo, é importante que o odontopediatra utilize recursos lúdicos que possibilitem uma experiência positiva no consultório.

Para o doutor em odontopediatria, Ivam Freire da Silva, o principal benefício de consultar um odontopediatra é receber as orientações de saúde bucal necessárias para cada faixa de idade, incluindo as técnicas, as escovas e creme dental ideais, bem como a instrução do consumo consciente do açúcar. Isso tudo com o objetivo de evitar problemas dentais no futuro.

Ivam Freire da Silva é doutor odontopediatria. Ele destaca a importância de se consultar regularmente com o odontopediatra. (Arquivo pessoal)

“Além do papel de educador que o odontopediatra tem, a visita regular ao dentista pela criança é importante para diagnosticar algumas doenças bucais em estágios iniciais, acompanhar o crescimento facial e o desenvolvimento da oclusão, que é a relação entre a arcada superior com a arcada inferior, podendo o profissional intervir através de algum aparelho”, explica Ivam.

Recomenda-se a ida da criança ao odontopediatra a partir do aparecimento do primeiro dente de leite, que ocorre, em média, aos seis meses de vida, podendo ser mais cedo ou mais tarde em alguns bebês.

Para realizar esse tipo de atendimento, o odontopediatra deve estar em conformidade com as evidências científicas atuais e ter o cuidado de passar as principais orientações de higiene para o núcleo familiar, tornando a experiência da criança no consultório a melhor possível.

“Os pais são peças fundamentais na boa experiência da criança no consultório odontológico. O uso de palavras que confortem e encorajem a criança, evitando palavras e ações que indiquem dor, sofrimento ou medo certamente ajudam o odontopediatra a conduzir a consulta com tranquilidade”, afirma Ivam Freire.

Prevenção

Segundo o doutor Ivam Freire, a ida ao odontopediatra desde o nascimento dos primeiros dentes de leite permite a prevenção da cárie dentária, doença bucal mais frequente e que pode trazer grandes prejuízos para o desenvolvimento da criança.

“Além da cárie, é possível prevenir a inflamação na gengiva (gengivite), desgastes nos dentes por erosão dentária ou por bruxismo e até intervir em alguns problemas ortodônticos”, ressalta.

