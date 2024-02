OCB/PA: saiba como montar uma cooperativa

O cooperativismo é um modelo de negócio onde seus cooperados possuem interesses em comum, visando não apenas lucro mas também o desenvolvimento humano de seus associados, aliado aos resultados econômicos. Por ser muito eficaz, o cooperativismo está em ascensão no Brasil, com previsão de crescimento de três a quatro vezes maior do que o avanço do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. De acordo com Marcio Lopes de Freitas, presidente da Organização das Cooperativas do Brasil Nacional (OCB), estima-se um aumento de cerca de 10% no setor cooperativista, superando as projeções para o PIB em 2023, que apontam um crescimento de 2,9% na economia brasileira.

Para montar uma cooperativa, o primeiro passo é o grupo ter os mesmo interesses e objetivos, além de concordar em fazer parte de um negócio coletivo. É válido ressaltar que o número mínimo determinado pela lei 5.764/71, que rege o cooperativismo no Brasil, é de 20 pessoas, com exceção do ramo de produção de bens e serviços, que é a partir de sete pessoas.

De acordo com Maurília de Lourdes Maciel, analista de cooperativismo e monitoramento do Sistema OCB/PA, qualquer pessoa pode fazer parte de uma cooperativa, porém é necessário ficar atento a alguns pontos.

“O primeiro princípio cooperativista diz que a adesão é voluntária e livre, mas devemos atentar para o que o art. 5° da Constituição Federal (CF) informa: que não poderão ingressar no quadro de cooperativas os agentes de comércio e empresários que operem no mesmo campo econômico na sociedade”, destaca Maurília de Lourdes.

Atuação

Outro ponto importante é que as cooperativas atuam em diversos setores da economia e elas são divididas em sete ramos, que têm particularidades, porém possuem com os mesmos princípios. Os ramos do cooperativismo são: agropecuário; crédito; infraestrutura; saúde; trabalho, produção de bens e serviços; transporte e consumo.

Os interessados em montar uma cooperativa devem procurar o Sistema OCB/PA, onde irão receber atendimento e orientação para a sua constituição. “As orientações vão desde uma palestra sobre cooperativismo, onde os interessados irão saber quais os seus deveres, direitos e responsabilidades, até a forma de subscrição e integralização de capital social, além da atuação das assembleias gerais e outros assuntos voltados à sociedade cooperativa”, ressalta Maurília de Lourdes.

Além disso, é importante que as pessoas do grupo entendam que o negócio terá viabilidade econômica para se desenvolver de forma coletiva, onde todos irão contribuir para o sucesso da cooperativa, afinal, juntos eles serão mais fortes. Para saber mais sobre os princípios do cooperativismo, clique aqui.