OCB/PA firma parceria com o Fundo Fama Gaia Sociobioeconomia e contempla a cooperativa CCampo

Com ação do Sistema OCB/PA e a Nós Soluções Sustentáveis, por meio do Programa de Sociobioeconomia Cooperativista do Estado do Pará - Biocoop, a cooperativa CCampo Alimentos firmou uma parceria importante com o Fundo Fama Gaia Sociobioeconomia, que irá garantir o acesso aos recursos financeiros e facilitar a aquisição da produção dos cooperados de forma mais dinâmica, aumentando a capacidade de produção da cooperativa

Em um cenário de representatividade institucional, o Sistema OCB/PA vem desempenhando um papel fundamental no fortalecimento das cooperativas em seus territórios, promovendo caminhos para o desenvolvimento econômico sustentável por meio de parcerias estratégicas. Um exemplo notável desse esforço é a recente parceria a partir do Eixo do Biocoop de Articulações Estratégicas, que via Matriz da Cooperação envolveu os grupos Fama e Gaia, referências para o setor de investimento de impacto e a cooperativa CCampo Alimentos, que trabalha com produtos alimentícios da agricultura familiar e extrativista.

VEJA MAIS

“Em todo esse processo, o mais importante é trazer parceiros que ajudem a fomentar e aprimorar o desenvolvimento das cooperativas. E nesse caminho tenho certeza de que o cooperativismo no Pará irá se consolidar como um modelo real para viabilizar a sociobioeconomia diante de tamanhos desafios que temos atualmente na Amazônia e que reflete para todo o mundo”, destacou o presidente do Sistema OCB/PA, Ernandes Raiol.

Parceria Fundo Fama Gaia Sociobioeconomia

O Grupo Gaia e a Fama anunciaram recentemente o lançamento do Fundo Fama Gaia Sociobioeconomia FIDC IS, uma inovadora iniciativa que visa redefinir o papel dos fundos de investimento ao promover impactos sociais e ambientais positivos. Este fundo é dedicado ao financiamento de projetos e negócios de sociobioeconomia liderados por comunidades locais e tradicionais, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento econômico e social sustentável.

A CCampo é uma das primeiras cooperativas a ser contemplada pelo fundo e a firmar a parceria com a cooperativa, a iniciativa viabiliza não apenas o financiamento, mas também diretrizes para tornar os projetos da bioeconomia ainda mais eficientes e alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Iniciativa do Sistema OCB/PA promove o desenvolvimento de práticas que fortalecem a comunidade local (Crédito: cooperativa CCampo)

Além disso, a CCampo já é uma referência no setor, promovendo o desenvolvimento de práticas que fortalecem a comunidade local. Com este apoio financeiro a cooperativa poderá expandir suas atividades, aumentar a produção e melhorar sua cadeia de valor, gerando impacto positivo em diversas frentes, como na geração de renda, melhoria da qualidade de vida dos cooperados e o cuidado com o meio ambiente, sendo importante destacar que uma das premissas do Fundo é que esse tipo de recurso realmente chegue na ponta, isto é, nas famílias que fazem a sociobioeconomia de forma cotidiana.

“Nós só temos a agradecer ao Sistema OCB-SESCOOP/PA que está sempre em busca de novas soluções para as cooperativas e com seu apoio e consultorias possibilitou esta parceria. O Biocoop é um programa extremamente importante que vem fortalecer a cadeia produtiva da nossa região, a sociobioeconomia e com a visão de garantir uma renda melhor e a sustentabilidade do negócio”, declarou Mário Zanelato, presidente da cooperativa CCampo.

Impacto na comunidade

Essa parceria representa um marco importante para o movimento cooperativista na região, pois reforça a relevância de parcerias que envolvem o setor privado e o cooperativo na busca por soluções financeiras que gerem impacto positivo. O apoio do Sistema OCB/PA nessa trajetória demonstra o compromisso da instituição com a criação de um ambiente favorável para o desenvolvimento das cooperativas, possibilitando que elas alcancem novos patamares de crescimento e mercado.

“A partir do eixo de articulação estratégica do programa Biocoop identificamos a necessidade da cooperativa em obter um recurso financeiro para facilitar o pagamento da produção dos cooperados e ampliar sua margem de produção. Com esse diagnóstico em mãos, buscamos o caminho mais viável para solucionar o problema do capital de giro”, destacou o consultor da Nós Soluções, Andreos Leite.