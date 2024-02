OCB/PA destaca os benefícios do cooperativismo e como ele está inserido no dia a dia

O cooperativismo é um movimento que nasceu para dar condição de igualdade aos produtores ou prestadores de serviços, que antes não conseguiam acessar o mercado. Sendo assim, esse modelo de negócio se destaca por promover o desenvolvimento social, econômico e ambiental de maneira coletiva. Diante desse cenário, o Sistema OCB/PA é referência quando se trata de orientação e organização do cooperativismo no estado do Pará e nos outros estados do Brasil.

De acordo com Diego Junio Leal de Andrade, gerente de desenvolvimento de cooperativas do Sistema OCB/PA, a partir de uma cooperativa, o profissional consegue se reunir com outras pessoas para compartilhar a utilização de sistemas, de processos logísticos e acesso ao mercado institucional ou privado.

“O cooperativismo é de suma importância porque, a partir do momento que ele está inserido no dia a dia, ele permite que a sociedade possa entender a maneira de incentivar esse empreendimento a partir da compra de um produto ou da contratação de um serviço. Além disso, a sociedade pode entender que ela está fazendo uma aquisição onde existe uma preocupação com o desenvolvimento ambiental, onde existe uma inserção social, um trabalho direcionado com pequenos produtores de serviço e um envolvimento local. Então, a sociedade tem que abrir os olhos para o movimento cooperativista”, explica Diego.

VEJA MAIS

Tipos de cooperativismo

O cooperativismo é um modelo de negócio que possui sete ramos. Eles são enquadramentos da OCB a nível nacional, que facilitam a forma de trabalho da instituição com os empreendedores coletivos. Os ramos são: agropecuário; consumo; crédito; infraestrutura; trabalho, produção de bens e serviços; transporte e saúde.

Boa parte da produção do campo passa por cooperativas, ou seja, o cooperativismo está inserido até nas refeições diárias (Freepik.com)

Para Diego Junio Leal, o cooperativismo está inserido no dia a dia da população brasileira e mundial desde o início do dia. “Quando acordamos pela manhã e tomamos café, temos produtos de cooperativas, seja café, fruta ou ovos. Boa parte da base alimentar vem da agricultura familiar, que é feita também por cooperativas. Outro exemplo é quando pegamos o nosso Smartphone, ele contém alguns minérios que as cooperativas da mineração estão comercializando esses para a produção desse tipo de equipamento. Quando adoecemos e vamos para uma consulta, existe uma cooperativa de saúde que vai realizar esse atendimento”, exemplifica.

Inovação

Em Belém, o cooperativismo foi inovador no segmento dos profissionais farmacêuticos. Eles se reuniram para constituir uma cooperativa de farmacêuticos, que inicialmente prestava serviço em hospitais públicos e particulares. A partir de um planejamento, esses profissionais decidiram abrir a sua própria farmácia, onde conseguem comercializar produtos e prestar serviços por meio desse empreendimento.

O Sistema OCB/PA realiza um processo de representação política e institucional, trabalhando no desenvolvimento de políticas públicas para melhorar cada vez mais o trabalho que as cooperativas desenvolvem. Clique aqui e saiba mais sobre os serviços do Sistema OCB/PA.