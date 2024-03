Obras da Prefeitura de Belém no centro histórico e turístico demonstram compromisso com preservação

Os prédios e espaços históricos que integram o complexo turístico do centro de Belém estão recebendo uma atenção especial da atual gestão da Prefeitura Municipal de Belém, que tem trabalhado na reforma e restauro de parte desse patrimônio histórico da cidade.

Um desses espaços restaurados é o Palácio Antônio Lemos, que foi entregue a população no aniversário dos 408 anos da capital paraense, no dia 12 de janeiro. O espaço recebeu inúmeros serviços de restauro e recuperação, assim como a modernização dos sistemas de segurança, elétrico e contra incêndios. A reforma do Palácio pela atual gestão foi decidida logo após o prefeito Edmilson Rodrigues assumir novamente a Prefeitura de Belém, em janeiro de 2021, e visitar o prédio histórico que, na ocasião, estava fechado, em estado extremo de deterioração, resultado de anos de abandono e descaso. A restauração completa do prédio foi realizada em 18 meses de obra, com um investimento municipal de R$ 26 milhões.

Outro prédio histórico que passou por obras de restauro e revitalização foi o Palacete Pinho. O prédio de três andares foi construído em 1897 pelo comendador Antônio José de Pinho para moradia da família dele, durante o chamado ciclo da borracha no Pará, período em que houve um grande impulso na economia do Estado. A Prefeitura investiu R$ 6 milhões na restauração do prédio, localizado na rua Dr. Assis, no bairro da Cidade Velha. As obras foram iniciadas em dezembro de 2022. O Palacete é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e agora abriga o Núcleo de Artes, Cultura e Educação (Nace), da Secretaria Municipal de Educação (Semec), e funcionará como uma grande escola de artes, incluindo música, teatro, dança, cinema e as mais diversas e plurais manifestações artísticas, um conjunto de atividades que integra a política da gestão municipal de incentivo à cultura.

O Solar Flávio Nassar também entra na lista dos prédios históricos restaurados. O espaço está localizado em uma área tombada pelo Patrimônio Histórico, na esquina das ruas Dr. Assis com Padre Champagnat. O prédio público integra o complexo Feliz Lusitânia, ao lado da Catedral de Belém, na Cidade Velha. Iniciada em fevereiro de 2023, a obra de restauração do imóvel foi orçada em R$ 2 milhões. Os recursos foram financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O prédio histórico estava praticamente abandonado desde 2016, quando sofreu um incêndio pela madrugada, que destruiu parte da documentação que estava guardada no local, o imóvel ficou parcialmente destruído e somente na atual gestão passou por recuperação de sua estrutura. Foram reformadas as paredes, pisos e a cobertura e feito o acabamento interno, divisórias, forros e refrigeração, além da recuperação das duas fachadas e a substituição das instalações elétricas e hidrossanitárias e de proteção contra raios e incêndios.

O espaço Boulevard Castilhos França, localizado no bairro da Campina, também foi completamente reestruturado. O espaço conta agora com praças novas, calçadão com piso intertravado, drenagem, sistema de iluminação modernizada em LED, áreas de convivência, ciclofaixa, novo paisagismo, bancos, lixeiras e espaços para food trucks e permissionários cadastrados pela Secretaria Municipal de Economia (Secon) para apreciação da gastronomia paraense. A obra do espaço durou 11 meses com um investimento de R$5 milhões. A intervenção urbanística foi realizada com o objetivo de transformar o local em um polo turístico e cultural, para fortalecer a economia, gerar emprego e renda, além de ser um novo espaço de convivência para os moradores de Belém, turistas e para o público que vem para a COP-30 em 2025.

O cuidado com os espaços públicos também inclui as ruas do centro da cidade. É o caso da Rua Veiga Cabral. A ordem de serviço para o início das obras no espaço foi assinada no dia 23 de maio de 2023, para a obra de drenagem e pavimentação da rua Veiga Cabral, na Cidade Velha. A obra orçada em R$ 935.219,3 abrange o trecho que fica entre a avenida Bernardo Sayão e a travessa Padre Eutíquio e vai garantir mais qualidade de vida aos moradores da área, que apresentaram a demanda, em caráter de urgência, em uma das plenárias do Fórum de Participação Cidadã da Prefeitura, o Tá Selado.

Outra obra de grande relevância para a população de Belém é a do Complexo do Ver-o-Peso. A Prefeitura de Belém deu início no dia 29 de fevereiro as obras da reforma do espaço. É a primeira grande intervenção desde 2002, quando o complexo foi completamente reformado e estruturado, na gestão do prefeito Edmilson Rodrigues. A reforma começa pela Feira do Açaí e Ladeira do Castelo. A previsão de conclusão da obra é de 18 meses e será fiscalizada pela equipe do Departamento de Obras da Secretaria de Urbanismo (Seurb). A obra do Complexo está orçada em R$ 63 milhões e inclui a reforma completa desde a Feira do Açaí, até a feira tradicional e os Mercados de Peixe e de Carne. Com uso de recursos próprios e recursos federais. A Multisul Engenharia venceu a licitação e será a responsável pela reforma da Feira do Ver-o-Peso e da Feira do Açaí.

Fecha essa relação de obras que demonstram o compromisso da Prefeitura de Belém com a preservação do patrimônio histórico da cidade a Casa Dina Oliveira (Sala Bruno Menezes). O imóvel está localizado no bairro da Cidade Velha e está prestes a ser entregue a população. O espaço abrigará obras de um dos mais importantes intelectuais da literatura brasileira, o poeta Bruno de Menezes.