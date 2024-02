OAB participa de cerimônia de posse no TRT-8

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Pará, Eduardo Imbiriba, e membros do Sistema OAB-PA prestigiaram a cerimônia de posse da nova desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8), Selma Lúcia Lopes Leão, nesta semana. O evento ocorreu no auditório Aloysio da Costa Chaves, no prédio sede do Tribunal.

A desembargadora teve sua indicação por meio da lista tríplice, sendo a única mulher na disputa pela vaga, destinada à OAB pelo Quinto Constitucional.

Desembargadora Selma Lúcia Lopes Leão toma posse em cerimônia no TRT-8 (Foto: Alessandra Serrão)

Além do presidente Eduardo Imbiriba, estiveram presentes na cerimônia o presidente da OAB-AP, Auriney Brito; a vice-presidente da OAB-PA, Luciana Gluck Paul; a secretária-geral adjunta, Claudiovany Teixeira; o diretor tesoureiro, André Serrão; a diretora tesouraria adjunta, Lorena Napoleão; as conselheiras federais Cristina Lourenço, Ana Lalis e Suena Mourão; os conselheiros seccionais Felipe Jacob Chaves, Natasha Vasconcelos e Cristina Louchard; o advogado eleito para compor a lista tríplice do TRF-1, Diogo Condurú, e o secretário de Igualdade Racial e Direitos Humanos e o membro honorário vitalício da OAB-PA, Jarbas Vasconcelos.