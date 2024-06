OAB-PA comemorou os 45 anos da subseção de Santarém com inauguração de Coworking da Advocacia

Para comemorar o aniversário de 45 anos da subseccional santarena - a mais antiga e maior da região amazônica, o presidente da Ordem no Pará, Eduardo Imbiriba, inaugurou o Coworking da Advocacia, no dia 22 de maio. O espaço está equipado com 9 computadores (webcam, fone de ouvido e microfone), 3 Salas de Atendimentos, 5 computadores, bebedouro e cafeteira.

Denominado “Dra. Paula Janyne Campos", o Coworking da Advocacia funciona de segunda-feira a sexta-feira (9h às 18h). Para advogadas e advogados utilizarem toda a estrutura disponível, é necessário agendamento prévio via contato telefônico da subseção: (93) 99122-2144.

Homenagens

No mesmo dia, houve uma bela e emocionante solenidade realizada no Centro de Convenções Sebastião Tapajós, com a presença de ex-presidentes da subseção, conselheiros federais, conselheiros seccionais e diretores da instituição no município e região. Diversas advogadas e advogados receberam homenagens pelos relevantes serviços à Ordem dos Advogados do Brasil, especialmente à subseção local e à sociedade santarena.

Dia 23 de maio, a Câmara Municipal de Santarém realizou uma Sessão Especial, no Plenário Vereador Benedito Magalhães. Cruciais para o desenvolvimento da instituição na região oeste ao longo das quatro décadas, os ex-presidentes da subseccionais (ou seus representantes) receberam homenagem pela atuação em defesa das prerrogativas da advocacia, da Justiça, sempre reafirmando o compromisso da Ordem com o respeito aos direitos humanos e ao Estado Democrático de Direito.

COP 30

Dia 23 de maio, Santarém também recebeu a Caravana da Advocacia, Empreendedorismo e COP30. O evento é uma preparação da advocacia acerca de empreendedorismo e linhas de crédito, com o objetivo de gerar novos negócios jurídicos na área ambiental, vislumbrando as oportunidades que serão abertas com a realização da COP30 em Belém, em novembro de 2025. A caravana vai percorrer mais de 20 municípios em diversas do território paraense.

Comenda

Dia 28 de maio, a vice-presidente da OAB-PA e vice-diretora-geral da Escola Superior de Advocacia (ESA Nacional), Luciana Neves Gluck Paul, e o ex-presidente da OAB-PA e Conselho Federal da OAB e membro honorário vitalício, Ophir Cavalcante Júnior, estiveram em Brasília e entregaram ao presidente do CFOAB, Beto Simonetti, a Comenda Benedito Fernandes da Silva (1º presidente da subseção de Santarém).

Mais alta honraria concedida pela subseccional, a homenagem é um reconhecimento por suas atividades e contribuições em defesa da advocacia, da justiça, dos direitos humanos, do Estado Democrático de Direito e da OAB.

Sudeste do Pará

A advocacia de Canaã dos Carajás, na região sudeste do Pará, ganhou um tão sonhado presente. Dia 04 de junho, o presidente Eduardo Imbiriba inaugurou a sede da subseção do município. O espaço moderno e funcional conta com Sala da Advocacia, Sala de Atendimento (Coworking) e espaços equipados para que advogadas e advogados possam participar de audiências virtuais e videoconferências, além de auditório (capacidade: 120 pessoas).

O conselheiro federal e membro honorário vitalício da OAB-PA, Alberto Campos, prestigiou a cerimônia, assim como a prefeita e ex-presidente da subseção, Josemira Gadelha. A obra visa garantir mais segurança e conforto para advogadas e advogados do município e em trânsito, fortalecendo o processo de interiorização da instituição.

Baixo Tocantins

Dia 17 de maio, o presidente Eduardo Imbiriba, esteve em Cametá, na região do Baixo Tocantins, e inaugurou o parlatório virtual da subseção. Celebrado durante o IV Colégio de Presidentes de Subseções, realizado em Belém, o termo de cooperação assinado entre OAB-PA e SEAP visa expandir para todas as subseções os parlatórios virtuais.

Os espaços estão equipados com computador, webcam e aparelho de som, possibilitando a conexão dos advogados e advogadas com seus respectivos clientes, em qualquer unidade penal do Pará para entrevistas virtuais e reservadas, sem necessidade de deslocamento.

