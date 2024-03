O que assusta as casas de apostas na definição das odds para ligas de futebol menos conhecidas?

Todos nós já vimos o cenário em que um time azarão está jogando fora de casa contra um time entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro Série A. Os visitantes geralmente aparecem com um pouco de medo e táticas defensivas desde o pontapé inicial, enquanto definem sua tática para não perder em vez de tentar ganhar.

Essa é uma abordagem razoável em algumas circunstâncias para times de qualidade inferior apenas tentarem se segurar para conquistar um ponto. Um ponto é melhor do que perder. Mas por que é que as casas de apostas adotam a mesma abordagem cautelosa quando se trata de definir valores para equipes menos conhecidas?

Sejam casas de apostas com depósito mínimo de 5 reais, como aqui, ou aquelas que pedem para você depositar mais, tudo o que uma casa de apostas faz no final do dia se resume à avaliação de risco e às margens de lucro. Elas devem ser cautelosas quando se trata de precificar mercados de apostas em futebol que elas sabem que não irão gerar um grande volume de interesse.

O problema da variedade

Para ligas que mal geram interesse do público em geral, as casas de apostas sabem que esta não é a área onde vão tirar muito dinheiro. Isso acontecerá em grandes jogos, como a final da Liga dos Campeões da UEFA ou o principal confronto da semana na Série A, na Itália.

Elas publicam muita variedade para fazer com que suas apostas esportivas pareçam maiores, para dar aos apostadores a chance de pelo menos encontrar times mais obscuros. Mas há um risco elevado nesses mercados para as casas de apostas porque um jogo da segunda divisão lituana não atrai tantos apostadores como um jogo da La Liga. Portanto, poucas apostas vencedoras no primeiro caso podem deixá-las no prejuízo.

Entendendo as odds

As odds de uma partida não são o indicador mais preciso de um resultado. A casa de apostas está controlando as odds para tentar obter lucro. Portanto, se no Real Madrid vs Barcelona o Madrid recebesse muitas apostas para a vitória, a casa de apostas reduziria o valor das suas odds.

Poderia ser mudá-las de 1.80 para 1.40, por exemplo, para torná-las menos atrativas para os apostadores, devido ao menor lucro potencial. Por outro lado, aumentariam as odds do Barcelona, talvez de 2.50 para 2.90, para tentar fazer com que as pessoas apostassem neles.

As chances do Barcelona vencer a partida não melhoraram, a casa de apostas apenas ajustou as linhas para que elas possam obter mais lucro potencial com apostas perdidas.

O menos conhecido

Aplique isso a equipes menos conhecidas e você verá o motivo para as linhas permanecerem razoavelmente médias. Não haverá tanto interesse público num jogo da Ligue 2 francesa, por exemplo, por isso as linhas terão de ser bastante alteradas.

A casa de apostas também não vai produzir odds generosas em jogos menos populares, porque se ela tivesse 50 apostas vencedoras numa vitória do time da casa por uma cotação de 2.00, então provavelmente não haveria tanta ação do outro lado do mercado para compensar o pagamento.

Variáveis desconhecidas

Você pode acessar a Internet e encontrar facilmente informações sobre as principais competições do mundo, como a Copa do Mundo e a Premier League inglesa. É fácil encontrar prévias de partidas, dicas, forma e insights que cobrem tudo, desde as últimas notícias do time até mudanças de treinadores.

Esse nível de cobertura não está disponível em ligas menos conhecidas. Há um vazio de informações sobre jogadores, táticas e até mesmo sobre a importância de uma determinada partida.

Existem dados como confronto direto, forma e classificação para ajudar a juntar as odds, mas nunca serão tão precisos nas ligas de classificação inferior do que, digamos, nas 5 grandes ligas da Europa. Incógnitas equivalem a risco, e as casas de apostas não vão brincar com risco.

Risco de manipulação de resultados

Pode haver também um outro cenário em que as casas de apostas estão sendo cautelosas com ligas desconhecidas. Sempre existe a possibilidade de manipulação de resultados. Quanto mais baixo for o nível, mais as partidas se afastam dos holofotes das câmeras de TV e os níveis de arbitragem podem não ser tão altos. Portanto, o potencial de manipulação de resultados aumenta. Novamente, trata-se de avaliação de risco para as casas de apostas.

Em resumo

A variedade é uma ótima coisa para se ter em um site de apostas online. Isso oferece opções para encontrar os mercados exatos que você deseja nas ligas e copas que mais lhe interessam. Mas, como regra geral, quanto mais conhecido for o jogo, maior será a probabilidade de você conseguir encontrar melhor valor nos mercados.