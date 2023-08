O paraíso compartilhado de Salinópolis/PA

Tirar férias, comemorar datas especiais e aproveitar feriados de forma memorável tem atraído cada vez mais turistas para destinos encantadores. Na cidade de Salinópolis/PA, por exemplo, há empreendimentos no segmento de multipropriedade e hotelaria que proporcionam experiências únicas.

A multipropriedade é uma modalidade que permite que várias pessoas adquiram e compartilhem um mesmo bem, como um imóvel de férias. Cada co-proprietário possui direitos de uso durante um período determinado do ano, tornando possível realizar o sonho de possuir uma casa de férias, com valores mais acessíveis. Essa opção flexível e econômica tem atraído muitos turistas em busca de momentos inesquecíveis.

Para quem opta por adquirir cotas e ter a tão sonhada casa de férias no segmento de multipropriedade, elogia a qualidade e o serviços oferecidos. A multiproprietária Daniele Santos, que possui três cotas, é uma delas.

Daniele Santos elogia a qualidade e os serviços oferecidos pela GAV Resorts (Reprodução)

"A ideia de ter uma cota de multipropriedade é genial. Eu adoro o segmento por conta de toda a comodidade, não precisa se preocupar com nada. Venho e usufruo. Tudo que pedimos, somos atendidos", relata ela, uma das multiproprietárias dos empreendimentos da GAV Resorts, que possui três empreendimentos em operação na cidade turística, o Salinas Park, Salinas Premium e Salinas Exclusive.

Já Izabel Cristina Goz De Queiroz, multiproprietária há mais de quatro anos, possuindo três cotas, destaca a comodidade desse segmento, prezando o fato de não precisar se preocupar com a manutenção, encontrando tudo pronto, conservado e arrumado no resort quando chega para suas férias. Além disso, ela também destaca as vantagens de dividir as despesas, como IPTU e condomínio, o que torna a aquisição de cotas mais acessível para ela. "Eu adoro o segmento de multipropriedade por conta de toda comodidade", ressalta.

Izabel Cristina de Queiroz ressalta a comodidade que o empreendimento proporciona aos multiproprietários (Reprodução)

Destino em expansão

Além dos três resorts em operação em Salinópolis, mais um empreendimento de férias está sendo construído, o que fortalece ainda mais a região como destino turístico. "O Salinas Beach Resort será inaugurado em 2026, fortalecendo ainda mais o turismo ali. Estamos muito felizes em expandir nossas operações e oferecer aos visitantes uma estadia ainda mais inesquecível, mantendo a qualidade e excelência que são nossas marcas registradas”, relata Alexandre Pedreira, sócio-diretor de Hotelaria da GAV.