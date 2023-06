O enigma das Olimpíadas perdidas: edições canceladas e adiadas

Os Jogos Olímpicos são considerados o maior evento esportivo do mundo, reunindo atletas de várias nações para competirem em uma celebração da excelência esportiva. No entanto, ao longo da história, algumas edições dos Jogos foram canceladas ou adiadas devido a circunstâncias extraordinárias. Neste texto, exploraremos o enigma das Olimpíadas perdidas, examinando as edições que foram afetadas por eventos que interromperam o espírito olímpico.

Edições canceladas durante guerras mundiais

Durante os séculos XX e XXI, as duas guerras mundiais tiveram um impacto significativo nas Olimpíadas.

Primeira Guerra Mundial: Berlim 1916, Tóquio 1940 e Londres 1944

A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) resultou no cancelamento de três edições dos Jogos Olímpicos. Berlim foi originalmente escolhida como sede para 1916, mas devido ao conflito, os Jogos nunca ocorreram. Da mesma forma, Tóquio foi escolhida para sediar os Jogos de 1940, mas a eclosão da Segunda Guerra Sino-Japonesa levou ao cancelamento. Londres foi designada como a cidade anfitriã dos Jogos de 1944, mas a guerra em curso fez com que o evento fosse cancelado.

Segunda Guerra Mundial: Helsinque 1940 e Londres 1944

A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) também teve um impacto significativo nas Olimpíadas. Helsinque, na Finlândia, estava programada para sediar os Jogos de 1940, mas a guerra inviabilizou a realização do evento. Londres, por sua vez, foi escolhida como a cidade anfitriã dos Jogos de 1944, mas a guerra em andamento levou ao cancelamento mais uma vez.

Adiamentos recentes devido a crises globais

Além das guerras mundiais, crises globais mais recentes também causaram o adiamento de edições dos Jogos Olímpicos.

Pandemia de COVID-19: Tóquio 2020

A pandemia de COVID-19, que começou em 2019, teve um impacto sem precedentes no mundo, incluindo o mundo do esporte. Os Jogos Olímpicos de Tóquio, originalmente programados para 2020, foram adiados para 2021 devido às preocupações com a saúde e a segurança dos atletas e do público. Foi a primeira vez na história moderna que uma edição dos Jogos Olímpicos foi adiada.

A crise econômica e política: Atenas 1906 e Montreal 1976

Embora não tenham sido canceladas por completo, as edições de Atenas 1906 e Montreal 1976 enfrentaram desafios significativos. Atenas sediou uma edição intermediária dos Jogos em 1906, conhecida como Jogos Intercalados, que ocorreu em resposta ao sucesso dos Jogos Olímpicos de Atenas em 1896. No entanto, devido à falta de apoio financeiro e à falta de participação de algumas nações, esses Jogos não foram reconhecidos oficialmente pelo Comitê Olímpico Internacional (COI).

Em relação a Montreal 1976, os Jogos foram marcados por uma crise econômica e política. Houve atrasos nas construções das instalações e um aumento significativo nos custos, o que resultou em dívidas substanciais para a cidade. Além disso, houve boicotes de alguns países africanos e uma controvérsia em torno da cerimônia de abertura, que levou a uma tensão política durante os Jogos.

