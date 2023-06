Núcleo de Práticas Jurídicas do Uniesamaz completa um ano de funcionamento

O Núcleo de Práticas Jurídicas do Centro Universitário da Amazônia (Uniesamaz) comemora um ano em funcionamento e durante este período realizou várias ações judiciais, com destaque para as áreas do direito da família com casos de pensão alimentícia, divórcios, guarda e regulamentação do direito de convivência.

O advogado Rafael Aires, coordenador do NPJ, ressalta que as conciliações promovidas pelo Núcleo também foram iniciativas relevantes neste um ano de existência. “Tão importante quanto os processos ajuizados neste primeiro ano foram os diversos acordos realizados através das sessões de conciliação promovidas pelo NPJ, as quais são conduzidas pelos alunos sob a supervisão dos professores e advogados”.

As atividades voltadas para a capacitação dos alunos por meio da prática jurídica foram outras ações muito frequentes no NPJ a partir de treinamentos, palestras e debates entre os estudantes sobre os casos recebidos. O Núcleo também promove iniciativas sociais, que já ocorreram em comunidades ribeirinhas e em outras localidades fora de Belém.

O coordenador explica que o conjunto de atividades é uma oportunidade de ampliação e humanização de suas experiências, além de oferecer um atendimento mais acolhedor, eficiente e eficaz para a sociedade.

A teoria das aulas e a prática no Núcleo do Uniesamaz completa o ciclo acadêmico dos estudantes de direito da instituição. As programações do espaço contribuem de modo significativo para a construção e consolidação do conhecimento dos alunos. “Certamente estarão preparados para ingressar no mercado de trabalho”, afirma o advogado.

Com o primeiro ano de criação do Núcleo de Práticas Jurídicas ainda há um longo caminho para seguir, novas conquistas e desafios ainda virão. O coordenador Rafael Aires faz uma perspectiva para o futuro do Núcleo.

“Para este próximo ano os desafios são ainda maiores, assim como as nossas expectativas, pois o Núcleo de Prática Jurídica da UNIESAMAZ está em constante processo de evolução, aperfeiçoamento e inovação”.

Ele conclui enfatizando que novos desafios serão propostos aos alunos com o surgimento de novos projetos, que já se encontram em fase de estruturação. O coordenador já planeja a comemoração de dois anos de funcionamento acreditando que terão mais novos motivos para celebrar o espaço.

O Núcleo de Práticas Jurídicas está localizado no campus da Municipalidade do Centro Universitário da Amazônia (Uniesamaz) com atendimentos por agendamento por meio do número (91) 99328-7624 (WhatsApp).