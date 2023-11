Novos ônibus de Belém e Região Metropolitana serão modernos e sustentáveis

O transporte público de Belém e Região Metropolitana vem passando por várias transformações nos últimos anos, como a modernização e a sustentabilidade dos ônibus. Visto isso, as empresas associadas ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) concluíram as negociações para a compra de 300 novos ônibus, visando atender a população da capital paraense.

Os novos ônibus de Belém e Região Metropolitana serão equipados com uma tecnologia avançada e ar-condicionado, com o objetivo de proporcionar uma experiência mais confortável, segura e sustentável para os passageiros.

Segundo o Setransbel, as empresas associadas ao Sindicato investiram no total cerca de R$ 250 milhões, por meio de financiamento bancário, onde cada empresa assumiu o valor de acordo com a quantidade de veículos adquiridos por ela.

A seguir, confira os principais destaques dos novos ônibus:

- Eficiência energética: os novos ônibus possuem motor a diesel com a tecnologia BlueTec 6 da Mercedes-Benz, que atende aos requisitos do Euro 6 e resulta na acentuada diminuição das emissões de poluentes. São 80% de redução nas emissões de Óxido de Nitrogênio (NOx) e 50% de redução nas emissões de Material Particulado (MP), em relação aos motores de geração anterior, o que traz uma contribuição muito importante para a qualidade do ar e a preservação do meio ambiente;

- Acessibilidade: os veículos foram projetados para atender a todas as necessidades de mobilidade, com elevadores de acesso e espaços dedicados aos cadeirantes;

- Conforto: os novos veículos vêm equipados com o chassi Mercedes-Benz OF 1721 L que surpreende pelo conforto, estabilidade e qualidade que a suspensão pneumática oferece aos passageiros, diminuindo o nível de trepidações do chassi e reduzindo o ruído interno do ônibus;

- Segurança: os ônibus serão equipados com os mais recentes sistemas de segurança, incluindo câmeras de vigilância e GPS em tempo real. A modernização da frota é parte de um plano abrangente para melhorar o transporte público e incentivar o uso de alternativas sustentáveis de mobilidade em nossa cidade, pois o Setransbel está comprometido em proporcionar uma experiência de transporte coletivo mais eficiente e amigável para todos.

A entrega de todos os 300 novos ônibus tem previsão de conclusão em maio de 2024, sendo que a partir de março de 2024 os primeiros veículos modernos e sustentáveis devem começar a circular pelas ruas de Belém e Região Metropolitana, conectando as comunidades e elevando a qualidade de vida de todos os habitantes do município.