Novo processo de gestão de resíduos inicia em Belém: confira os principais avanços

A prefeitura municipal de Belém (PMB) inicia uma importante etapa na gestão dos resíduos sólidos de Belém, nesta segunda-feira (15). Nesta data, a Ciclus - empresa vencedora da licitação para operar o sistema de coleta e tratamento dos resíduos sólidos da capital - começa os trabalhos na capital paraense. Entre os serviços previstos estão os de coleta, varrição, implantação de ecopontos e de lixeiras na cidade, além da ativação de um canal de atendimento à população.

A PMB, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento (SESAN), acompanha o plano diretor para as ações manuais e automáticas de limpeza, capinagem, roçagem, raspagem e pintura de guias e postes de vias públicas. Para isso, a cidade foi dividida principalmente em dois pontos: A Belém Sul e a Belém Norte. Além das ilhas de Outeiro, Cotijuba, Mosqueiro, Combú, Murutucum e Ilha Grande.

Todos os dias cerca de 2 mil colaboradores, utilizarão 450 para realizar os serviços de varrição, limpeza, capinagem e roçagem de áreas públicas, entre outros. Entre os equipamentos utilizados estão contêineres móveis, caminhões, patrulhas mecanizadas e roçadeiras, atuando nos períodos diurno e noturno na capital paraense.

As ações continuaram também ao longo dos meses com a instalação de lixeiras, ecopontos econtêineres parcialmente enterrados para receber o material descartado pelos moradores da capital paraense.

Pontos de coleta seletiva, lixeiras e contêineres serão instalados em feiras e parques (Foto: Divulgação Prefeitura Municipal de Belém)

“Nosso foco é transformar Belém em uma cidade limpa o mais rápido possível, por isso fizemos um amplo planejamento e estamos iniciando os trabalhos 22 dias antes do previsto. Sabemos dos desafios e, por isso, estamos empregando toda a experiência das empresas que compõem a Ciclus Amazônia, não somente na gestão dos resíduos, mas também na capacidade de mobilização de equipamentos e colaboradores, com geração de emprego e renda para a população belenense”, destaca Luiz Gomes, CEO da Ciclus Amazônia.

Investimento em reciclagem

Para o recolhimento de materiais recicláveis, serão instalados ecopontos no bairro da Pedreira e no canal do Tucunduba; os já existentes na São Joaquim e na Avenida Bernardo Sayão serão restaurados. Dentro da estratégia voltada para reciclagem, a previsão é a prefeitura, por meio da empresa, implantar pontos de entrega voluntária em locais de grande movimentação de pessoas, como as praças da República e Batista Campos, assim como no Portal da Amazônia. Para a coleta destes materiais serão empregados caminhões carroceria tipo gaiola, carroceria Munck e poliguindaste duplo, além de contêineres de volumetria variada entre 240 litros e 5m³.

O material reciclado que for coletado será encaminhado cooperativas de catadores, gerando renda paras as famílias cadastradas por meio de um diagnóstico elaborado pela Ciclus Amazônia. Desta forma, fazendo parte do sistema de gestão de resíduos do Município.

A limpeza de locais públicos será realizada por varrição manual e mecanizada, afetando 89 setores durante o dia e 14 à noite, utilizando contêineres de 120 litros e cobrindo mais de 360 km diariamente. A introdução da Varredeira Mecanizada em Belém permitirá a limpeza de mais de 60 km de avenidas em seis setores noturnos.

Passagem em feiras e hospitais

A prefeitura vai atender mais de 52 feiras livres e mercados municipais em Belém, incluindo a instalação de contêineres semienterrados em locais como as feiras de 25 de setembro (Travessa Antônio Baena), do Entroncamento, de 8 de maio e no Mercado Municipal de Icoaraci. Contêineres já existentes nas feiras da Cremação e da 25 de setembro (Travessa Das Mercês) serão restaurados. Para eventos ao ar livre, serão utilizados contêineres, caminhões coletores e caminhões pipa para limpeza. Em atendimento às áreas não contempladas pelos serviços rotineiros e atendimento às ordens de serviço da SESAN, serão disponibilizadas equipes para auxiliar nos serviços gerais, pás mecânicas, caminhões basculante e roçadeiras.

“Desde já, pedimos que a população se engaje conosco nesta transformação de Belém: deixar o lixo na rua perto da hora da passagem do caminhão, não fazer descartes em vias públicas ou utilizar pontos de coleta clandestinos e, principalmente, separar o resíduo reciclável, que gera empregos e renda para muitas famílias. Utilizem e conservem os pontos de coleta que estamos disponibilizando, que serão fundamentais para a construção de uma cidade mais limpa”, completa Luiz Gomes.

Serviços de varrição, limpeza, capinagem e roçagem de áreas públicas ocorrerão inicialmente nos períodos diurnos (Foto: Divulgação prefeitura Municipal de Belém)

Principais avanços na gestão de resíduos em Belém:

Trabalho começa na segunda-feira, 15 de abril, com um efetivo total de 2 mil trabalhadores e mais de 450 equipamentos, incluindo o recolhimento de resíduos hospitalares;



Serviços de varrição, limpeza, capinagem e roçagem de áreas públicas ocorrerão inicialmente nos períodos diurnos;



Serão instalados pontos de coleta seletiva, lixeiras e contêineres, principalmente em feiras e parques;



A Coleta seletiva será implantada em toda a cidade, começando pelo distrito de Icoaraci e pelos bairros da Pedreira, Telégrafo, Souza, Marambaia,São Brás, Nazaré, Batista Campos e Umarizal.