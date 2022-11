Novembro Azul: entenda mais sobre o câncer de próstata

Dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) apontam que o câncer de próstata é o tipo mais comum de câncer entre a população masculina, representando 29% dos diagnósticos da doença no Brasil. Diante desse cenário, em 2011, o Instituto Lado a Lado pela Vida deu início à campanha Novembro Azul, que tem o objetivo de conscientizar os homens sobre a importância do diagnóstico precoce dessa doença.

O oncologista Sandro Cavallero, que atua no Hospital Adventista de Belém, explica que geralmente o câncer de próstata se apresenta de maneira assintomática, porém, em alguns casos, os homens podem ter os seguintes sintomas:

- Dor ao urinar;

- Dificuldade de esvaziar a bexiga;

- Vontade de urinar frequentemente;

- Dor óssea.

“Mesmo sem os sintomas, é muito importante procurar osmédico especialista para que ocorra o diagnóstico precoce da doença”, orienta Sandro Cavallero.

Exames

O câncer de próstata pode ser diagnosticado pelo exame Antígeno Prostático Específico (PSA) e pelo toque retal.

“O toque retal é extremamente rápido. É importante faze esse exame porque, infelizmente, existem alguns casos que o PSA não detecta o câncer”, revela o oncologista.

Tratamento

De acordo com o médico, o tratamento depende muito da fase da doença. “Existe tratamento cirúrgico, bloqueio hormonal, radioterapia e a quimioterapia. Mas apenas o urologista pode indicar o melhor tratamento”, afirma.

O Hospital Adventista de Belém possui profissionais altamente capacitados que acompanham o paciente em todas as etapas do tratamento. Clique aqui e saiba mais.