Negócios impulsionam alimentação saudável

A preocupação da população em relação à saúde e ao bem-estar vem aumentando cada vez mais, por meio de hábitos saudáveis como alimentação balanceada e a prática de exercícios físicos, que são fundamentais para quem deseja ter mais qualidade de vida. Diante dessa realidade, os empreendimentos voltados para a alimentação leve e nutritiva ganham cada vez mais espaço no mercado.

Antenada às tendências de consumo, a paraense Bruna de Moraes Lisboa criou, em 2019, uma empresa de delivery de marmitas saudáveis. “Sempre tive o hábito de me alimentar bem. Postava nas minhas redes sociais a minha refeição diária e as pessoas me pediam as receitas, até que um dia uma amiga deu a ideia de eu vender. Então postei a possibilidade e foi um sucesso”, relembra a empreendedora, que também atua como assessora financeira.

VEJA MAIS

Atualmente, o cardápio da empresa possui mais de 15 opções de pratos, além dos personalizados, que são específicos para dietas elaboradas por um nutricionista. “Eu percebo que ultimamente as pessoas estão em busca de qualidade de vida e o primeiro passo sempre será mudanças de hábitos, e a alimentação é o ponto crucial”, afirma Bruna de Moraes.

SUPERAÇÃO

Foi a alimentação saudável aliada à prática de exercício físico que mudou completamente a vida da advogada Jhully Hellen Lemos Vaz, de 29 anos. Ela sofria com o excesso de peso desde a infância, porém na adolescência o sobrepeso foi ficando cada vez mais evidente, até que, aos 20 anos, a advogada já pesava mais de 110 quilos.

A advogada Jhully Hellen Lemos Vaz adotou hábitos saudáveis em sua rotina (Arquivo pessoal)

“Comecei a tentar várias dietas, remédios, fazia verdadeiras loucuras para emagrecer. Nada dava certo. No entanto, em 2019, finalmente consegui me encontrar em uma atividade física: a musculação. A partir daí, aliando o treino à dieta, perdi quase 50 quilos”, recorda.

Porém, com a pandemia de covid-19, Jhully voltou a engordar, por conta do fechamento da academia e do psicológico abalado. Novamente com sobrepeso, a advogada decidiu, em abril de 2022, passar por uma cirurgia bariátrica. O procedimento cirúrgico foi crucial para que ela mudasse completamente o seu estilo de vida.

Hoje, com a boa alimentação e a musculação, a advogada não sente mais dores no joelho, não sofre mais com a pressão alta e consegue ser muito mais produtiva ao realizar as tarefas do dia a dia.

“Mudei a minha forma de pensar. Atualmente, com 69 quilos, não faço mais dietas. Eu aprendi a me alimentar bem de verdade, aprendi a amar me movimentar e me cuidar, e não faço mais tudo isso pensando na perda de peso. Faço pra manter uma boa qualidade de vida e ter saúde a longo prazo. E sobre a minha saúde mental: hoje tenho autoestima, me amo, me cuido e definitivamente me sinto uma nova pessoa”, destaca.