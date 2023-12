Natal Castanheira tem sorteio de Jeep Renegade e ações promocionais

Para o Natal de 2023, o Castanheira, em Belém, preparou uma programação especial para seus clientes e para comemorar os 30 anos de inauguração. Com o tema “Natal Brilhante”, o shopping está completamente ambientado para a época, e o Papai Noel já está por lá, encantando crianças e adultos em sua chegada. Além disso, a direção preparou grandes atrações para os consumidores realizarem as compras e participarem de ações promocionais.

Entre as atrações desta edição de Natal, destaca-se o sorteio de um Jeep Renegade zero quilômetro. A cada R$ 100,00 em compras, em qualquer uma das lojas e quiosques participantes, o cliente poderá trocar as notas fiscais por cupons para concorrer ao prêmio. Além disso, para quem deseja aumentar as chances, os cupons de compras em lojas do Grupo Líder (Hiper Líder, Farma Líder, Magazan e Líder Home Center), que fazem parte do Castanheira, valem o dobro. A super promoção de aniversário será do dia 30 de novembro de 2023 a 31 de janeiro de 2024.

Outra ação promocional do shopping é a de “compre e ganhe”. A cada R$ 400,00 em compras, o cliente poderá retirar um panetone especial da Brasil Cacau, no posto de troca, localizado no primeiro piso do shopping. A ação promocional é uma ótima oportunidade para quem busca um incremento nos presentes de Natal ou na mesa da ceia. De acordo com o regulamento, pode ser trocado até dois panetones por CPF.

“Natal Brilhante” é o tema escolhido pelo Castanheira para 2023 (Foto: O Liberal/ André Oliveira)

Com um mix completo de lojas nos segmentos de moda, sapatos, acessórios, cama, mesa e banho, eletrônicos, decoração, beleza e bem-estar, perfumaria, itens do lar e joias, o Castanheira Shopping preparou a sua programação de Natal com muito carinho e atenção aos seus clientes.

O regulamento completo da promoção pode ser consultado no site do shopping, em www.castanheirashopping.com.br. Com o slogan “Nosso maior presente é você”, o Castanheira Shopping deseja um feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos os seus clientes.