Mulheres ganham novas oportunidades e têm vidas transformadas no mercado elétrico no Pará

A energia elétrica é considerada uma das principais fontes de energia do mundo. A área é predominantemente dominada por homens, mas ao longo dos últimos anos, o número de representantes do sexo feminino que desempenham a profissão cresceu significativamente, mostrando a força e a luta das mulheres por espaços e oportunidades iguais.

Entre as mulheres que encararam o desafio de se tornar eletricista está Ana Paula Rocha. A jovem, que já demonstrava interesse pela área há alguns anos, viu a oportunidade de se tornar uma profissional eletricista por meio da Escola de Eletricistas, da Equatorial Pará. O curso, realizado em parceria com o Senai, tem a finalidade de garantir oportunidades para as mulheres, com qualificação profissional e tecnológica gratuita.

Para ela, entrar em um mercado dominado por homens se tornou um desafio pessoal e profissional. "Eu acredito que o desafio de me inserir em um ambiente que não é comum me motivou. Foi um desafio pessoal. É vencer barreiras, vencer medos e se sobressair é algo diferente para a mulher. É uma oportunidade. Belém cresce a todo momento e a área elétrica cresce a todo momento", destaca.

Sustentabilidade

Ana Paula também viu no curso profissionalizante a chance de trabalhar na área com uma nova perspectiva, onde o olhar mais cuidadoso com o meio ambiente prevalece. Para ela, o conhecimento adquirido dentro e fora de sala de aula garante a oportunidade de transformar vidas e o meio em que vivemos.

"A energia limpa me atrai muito. Isso é importantíssimo. Eu vejo que a energia solar é uma vertente das que ficarão para o futuro. Então, eu vi que vou fazer parte de algo positivo, que vai perdurar por muito tempo", ressalta.

Ana Paula Rocha viu a vida pessoal e profissional ser transformada por meio do curso de eletricistas (Reprodução/Equatorial Pará)

Ter a oportunidade de construir uma carreira de sucesso em uma área em que o predomínio masculino prevalece, é motivo de orgulho e gratidão, é ter a chance de ter a vida profissional e pessoal transformadas.

"Não é apenas uma educação de qualquer maneira, é uma qualificação, é uma oportunidade para o ser humano mudar a história da vida dele e a história daqueles que estão ao seu redor. O recado que fica para a Equatorial e para as empresas parceiras é: não desistam, vale a pena! Invista! Mantenham sempre uma porta aberta e sempre que você tiver uma porta aberta, vai ter alguém, como eu, como meus colegas, que vai estar disposto a entrar e entregar o melhor pela empresa e por tudo que gera e que corre em volta da energia", finaliza a futura eletricista.