Morar Bem traz dicas para organizar e manter a casa sempre limpa

O ambiente em que vivemos desempenha um papel importante para o nosso bem-estar físico e mental. Por isso, manter a casa arrumada, limpa e organizada pode trazer uma série de benefícios para toda a família. Mas com a correria do dia a dia, nem sempre é possível manter tudo no lugar e limpo.

O segundo episódio da websérie Morar Bem, apresentado pelo arquiteto e urbanista Manoel Netto, traz uma abordagem sobre a importância de manter a casa limpa e organizada. A personal organizer e especialista em soluções personalizadas e sustentáveis nas áreas residencial, comercial e mudanças, Bendita Mirna, foi a convidada da edição e apresenta dicas infalíveis para tornar o ambiente ainda mais saudável.

Atuante no mercado de organização desde 2017, Bendita destaca os benefícios que a organização pode trazer para o lar.

"A organização só traz benefícios. A gente vive melhor, tem menos estresse, briga menos dentro de casa, a gente passa a se vestir melhor, tem mais tempo para as coisas e gasta menos dinheiro, já que deixa de desperdiçar roupa, alimentos, cosméticos, remédios. Então, só tem coisas boas", ressalta a profissional.

Organização aliada à decoração

Manter um espaço limpo e organizado contribui diretamente para a estética do ambiente. Pensando nisso, a personal organizer destaca que é possível aliar uma decoração bonita e moderna à praticidade e organização do ambiente. Uma forma de garantir isso é apostar em móveis que sejam práticos e que contribuam com a organização do espaço.

"A minha principal dica é que os mobiliários sejam pensados para o acervo da pessoa. Dá para fazer isso de uma forma bonita, com uma estética legal. A gente tem um leque imenso de produtos organizadores no mercado, de diversos materiais, que dá para compor a decoração. Existem caixas tão bonitas, que parecem que é um item de decoração, mas dentro está guardando o acervo da pessoa", explica Bendita.

Desorganização gera conflitos

Um espaço bagunçado pode levar ao estresse, gera ansiedade, dificulta a concentração e pode causar tensão em relacionamentos familiares. "Eu cresci vendo bagunça dentro de casa e aquilo me tirava a paz, eu não conseguia ficar tranquila, relaxada. Eu via que isso gerava conflitos dentro de casa. Quando você chega em um ambiente organizado, limpo e cheiroso, você relaxa automaticamente só de abrir a porta de casa. Se você chega em casa e está tudo no meio do caminho, impossível relaxar", ressalta a personal organizer.

Ter organizadores é fundamental para garantir a manutenção do ambiente organizado (Freepik.com)

Para quebrar o ciclo da organização é importante dar um primeiro passo. Para isso, a profissional destaca a importância de começar aos poucos. "O maior erro que as pessoas cometem é querer fazer tudo de uma vez. Se você tirar 15 minutinhos por dia para fazer um pouquinho, já vai fazer a diferença. Começa por uma gaveta, por exemplo, e por aí vai", detalha.

Além disso, a profissional ressalta alguns pontos que podem fazer a diferença para quem quer iniciar o ano de 2024 mantendo a organização do lar.

"Primeiro ponto é o desapego. Não existe organização sem fazer uma triagem. Segundo, antes de comprar organizadores, veja o espaço em que eles vão ficar. Outra coisa importante é fazer categorias. Uma coisa que é de suma importância, mas que muita gente não valoriza: cabide. Eles facilitam muito no dia a dia", complementa Bendita.

