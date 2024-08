Morar Bem: saiba como uma construção pode reduzir impactos ao meio ambiente

A sustentabilidade ambiental está em evidência em diversas áreas, incluindo na construção civil. Não é à toa que, ao longo dos últimos anos, o Brasil e o mundo vêm testemunhando uma série de mudanças no cenário da construção. Esse movimento é impulsionado pela necessidade de minimizar os impactos negativos das obras no meio ambiente.

Atualmente, a construção sustentável não apenas busca reduzir impactos, mas também promove o uso consciente e eficiente de recursos, assim como a adoção de práticas de construção ecológicas e incorporação de energias renováveis.

Os impactos da construção civil no meio ambiente foi tema do episódio da websérie Morar Bem, apresentado pelo arquiteto e especialista em design de interiores e iluminação, Caíque Lobo, que contou com a participação do engenheiro sanitarista, Raymundo França.

O uso de novos materiais e novas tecnologias tem sido fundamental para garantir que o crescimento urbano e a infraestrutura sejam desenvolvidos de maneira que respeitem e preservem o meio ambiente para as futuras gerações.

"Tem muito material, hoje, no mercado para fazer uma construção. São materiais diferentes do que a gente usa no convencional. Isso traz uma economia muito grande para a obra e ainda garante conforto para a gente dentro de casa", destaca o engenheiro.

