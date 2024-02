Morar bem: saiba a importância de seguir as regras para viver em harmonia em um condomínio

Os condomínios se tornaram atrativos para quem busca conforto, segurança e ótimas opções de lazer para toda a família. Mas mesmo com todos os benefícios que esses locais podem trazer, para conseguir o bem-estar de todos que compartilham os espaços em comum é preciso seguir regras que mantêm a ordem e permitem com que todos possam conviver de forma harmoniosa.

O bem-estar no convívio condominial foi o tema do terceiro episódio da websérie Morar Bem, apresentado pela jornalista Paloma Lobato, que contou com a presença da advogada e especialista em Direito Imobiliário, Siglia Azevedo.

Morar em condomínio pode ser uma missão desafiadora, mas não impossível. Para ter um bom convívio, o primeiro passo é entender e respeitar as regras do local, como destaca a advogada. "Morar em coletividade é difícil em qualquer lugar do mundo. Afinal, são várias pessoas com cabeças diferentes, com culturas diferentes que dividem o mesmo espaço, principalmente os mesmos espaços comuns. Para que consigam morar bem, é preciso respeitar as convenções, os regulamentos setoriais, os regimentos internos, a legislação civil vigente. Se eu respeito a legislação, eu sei até onde posso ir", explica Siglia Azevedo.

Apesar dos desafios, morar em um condomínio também traz diversos benefícios para os moradores, como acesso a áreas de lazer, segurança e qualidade de vida. "Em um condomínio você encontra segurança e conforto. Quem escolhe morar em um condomínio quer se sentir seguro no espaço em que ele sabe que nada vai acontecer com a família dele. Além disso, é impagável você chegar em casa e ter toda uma área de lazer a sua disposição na hora que quiser", ressalta a especialista.

Convivência com vizinhos

O diálogo é essencial para garantir uma relação saudável entre os condôminos (Freepik.com)

Criar um ambiente de boa convivência com os vizinhos é importante para garantir a harmonia no condomínio. Ter uma relação amigável e respeitosa com os moradores é essencial para garantir que todos vivam de forma harmoniosa e feliz no mesmo espaço. "Manter uma relação saudável é importante para reestabelecer a paz social, para que todos se sintam bem", complementa a advogada.

Em casos de conflitos, o ideal é ter um bom diálogo para que todas as partes se entendam e possam contribuir para o bem-estar de todos que vivem no local. "O diálogo faz toda a diferença, não apenas com os vizinhos, mas com a administração desse condomínio. O síndico faz um papel essencial como mediador de conflitos, garantindo que todos convivam em paz", destaca.

A escolha de um bom síndico é primordial para garantir que o condomínio funcione de forma adequada e que não corra riscos de gerar problemas para os condôminos.

“O síndico precisa, realmente, ser um profissional. Afinal, é um patrimônio seu que fica na mão de uma pessoa que não está preparada. O condomínio, hoje, precisa investir em um síndico que esteja preparado para não ter problemas futuramente”, explica Siglia Azevedo.

Para saber mais sobre a importância de manter uma boa convivência no condomínio, acesse o episódio completo do videocast Morar Bem, um projeto de O Liberal, com o patrocínio da Imperador Soluções e Quadra Engenharia.