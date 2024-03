Morar Bem: entenda como a escolha dos móveis pode impactar na saúde

A escolha certa dos móveis, seja em casa ou no ambiente corporativo, pode desempenhar um papel fundamental na promoção da saúde física e mental. Ao escolher os móveis, é importante levar em consideração alguns fatores, como a ergonomia, por exemplo, que alia conforto com bem-estar.

A combinação entre a ergonomia e aconchego no lar ou no trabalho foi o tema do quinto episódio da websérie Morar Bem, apresentado pela jornalista Paloma Lobato, que contou com a presença do arquiteto e especialista em decoração e mobília, Marcos Nascimento.

O primeiro passo é entender que a ergonomia é a ciência que busca adaptar o ambiente e os móveis às necessidades do corpo humano, visando prevenir doenças, além de promover o bem-estar. A escolha dos móveis deve priorizar diversos aspectos ergonômicos que podem fazer toda a diferença para saúde no dia a dia.

"A ergonomia é fundamental em qualquer espaço. Ela veio para adequar melhor as tarefas dentro de casa ou no trabalho, junto com o mobiliário. O mais importante é adequar o móvel no espaço de uma forma funcional, evitando que ele crie barreiras nesse ambiente. Quando escolhido de forma errada, o móvel pode causar problemas para a saúde, como dores na coluna ou na lombar, por exemplo", destaca o arquiteto.

A escolha dos móveis gera diversos impactos, principalmente no ambiente corporativo, como ressalta o especialista. “No escritório, você fica o dia inteiro. Então, se não tiver móveis adequados para você ficar confortável, você não vai produzir bem. Se isso não for bem pensado ou selecionado, não vai funcionar”, explica Marcos.

Estética e funcionalidade

O mercado imobiliário vem investindo, cada vez mais, em móveis pensados para a questão ergonômica, unindo designers modernos, cheios de estilo, com o conforto necessário para o dia a dia.

“Hoje em dia, a gente vê móveis desenhados moldando o corpo humano, garantindo mais mobilidade e conforto para quem vai usar o móvel. Eu preciso pensar em um mobiliário que vai ser prático para mim, que vá funcionar para a minha família. É preciso ter cuidado na escolha das peças”, ressalta o arquiteto.

Para finalizar, o arquiteto deixou dicas que podem ajudar a fazer a melhor escolha dos móveis para casa ou ambiente corporativo. “O mais importante é você analisar o espaço que vai montar e escolher móveis que provoquem uma boa circulação no ambiente. É necessário analisar o espaço e ter consciência de que precisa circular nesse espaço, estar atento às medidas desses móveis”, explica o profissional.

Para saber mais sobre a importância de escolher de forma correta os móveis e investir em móveis ergonômicos, acesse o episódio completo do videocast Morar Bem, um projeto de O Liberal, com o patrocínio da Imperador Soluções e Quadra Engenharia.