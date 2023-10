Morar bem: entenda a importância de morar em um espaço agradável para a saúde e bem-estar

Ter um bom lugar para morar, sem dúvidas, é o sonho de muita gente. Afinal, quem não quer ter um espaço agradável para relaxar e aproveitar com a família após um longo dia de trabalho? Morar bem faz toda a diferença para o corpo e para a mente. Mas, o que torna a casa um ambiente propício para garantir bem-estar e saúde de quem mora nesse espaço? Esse foi o tema do primeiro episódio da websérie Morar Bem, apresentado pelo arquiteto e urbanista, Manoel Netto, que contou com a presença dos convidados Beatriz Maneschy e Sávio Fernandes, também arquitetos e urbanistas.

A moradia é um direito fundamental para o ser humano. Mas, além disso, ter um espaço considerado bom para morar exige alguns critérios que devem ser observados no dia a dia. Afinal, não basta ter uma estrutura física chamada de "casa", é importante ir além e pensar em diversos fatores que tornam ou não esse ambiente bom para se morar, como destaca o arquiteto Sávio Fernandes.

"Para a moradia ser boa, ela tem que partir de pressupostos básicos, que são de atender necessidades físicas, biológicas, assim como ter um conforto térmico e acústico para os moradores. Além disso, é importante você se enxergar naquele lugar onde mora. O ser humano tem essa tendência de fazer da casa uma extensão de si próprio, talvez para se enxergar e para se sentir bem", explica Sávio.

Casa x Apartamento

Casa é a melhor opção para quem deseja ter um quintal ou áreas verdes mais amplas (Freepik.com)

Quando o assunto é moradia, muita gente tem dúvidas na hora de definir o que é melhor para se morar. Para alguns, viver em uma casa garante mais conforto e qualidade de vida. Para outros, a segurança que um apartamento oferece se torna o principal atrativo para escolher onde morar com a família.

"Essa é uma escolha individual, mas alguns fatores, como a segurança, por exemplo, tornam o apartamento a melhor opção. Porém, quando se fala em qualidade de vida e conforto, poder contar com um quintal ou um jardim, a casa é excelente”, destaca Beatriz Maneschy.

