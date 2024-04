Morar Bem: entenda a importância de contar com um corretor preparado na hora de escolher um imóvel

O corretor de imóveis é fundamental na compra e venda de imóveis. Para ajudar na hora de escolher o imóvel, é importante contar com profissionais que tenham conhecimentos em arquitetura e decoração, que apresentem o espaço de forma mais prática, destacando elementos como móveis multifuncionais, esquemas de cores que ampliam os ambientes, assim como a disposição ideal dos cômodos.

A importância de um corretor ter conhecimento nas áreas de arquitetura e decoração foi tema do episódio da websérie Morar Bem, apresentado pela arquiteta Paula Machado, que contou com a presença da empresária e corretora de imóveis premiada, Milene Azevedo.

Com noções de arquitetura e decoração, o corretor se torna um facilitador eficaz na apresentação de um imóvel, apresentando soluções que se adequem perfeitamente às necessidades dos potenciais compradores. Para Milene Azevedo, um profissional que possui essa expertise apresenta ideias criativas, proporcionando uma experiência mais completa e satisfatória para os clientes.

"O corretor de imóveis precisa estar antenado com vários assuntos. Entre eles, arquitetura, decoração e design de interiores. Esse profissional consegue ter uma assertividade maior no atendimento ao cliente. Então, você consegue ressaltar alguns elementos que têm no imóvel, que talvez o cliente não perceba", explica a corretora de imóveis.

Conhecimento faz toda a diferença

O mercado de corretagem de imóveis exige, cada vez mais, o preparo dos profissionais que atuam na área. Estar informado sobre as tendências da arquitetura e decoração pode fazer toda a diferença na hora de captar clientes. Entre os elementos que não podem faltar na hora de apresentar um imóvel, estão a iluminação e a organização do espaço.

“A iluminação é fundamental na hora da visita. Quando o imóvel entra na imobiliária, nós enviamos uma carta de orientação para o proprietário para arrumação do imóvel no dia da visita. A gente orienta que o proprietário deixe o imóvel bem organizado, iluminado. A venda do imóvel não depende só do corretor. É uma equipe. O proprietário tem que estar engajado junto conosco”, destaca Milene.

Ter o apoio de um corretor que possui conhecimentos em arquitetura e decoração pode influenciar a decisão de compra ou aluguel de um imóvel. “Quando um cliente chega em um apartamento, por exemplo, e você consegue ressaltar os principais elementos que compõem o imóvel, é diferente. Você mostrar um imóvel e ressaltar os elementos de arquitetura, agregam valor ao imóvel. Não se trata de preço, se trata de valorização”, finaliza a corretora Milene Azevedo.

Para saber mais sobre como um corretor preparado e com conhecimentos nas áreas da arquitetura e decoração pode fazer diferença na hora de comprar ou vender um imóvel, acesse o episódio completo do videocast Morar Bem, um projeto de O Liberal, com o patrocínio da Quadra Engenharia.