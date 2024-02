Morar Bem: entenda a importância da decoração e personalização dos ambientes

A decoração e a personalização são peças fundamentais para a construção de um ambiente confortável e prático para o dia a dia. Para deixar esse espaço mais agradável, é necessário unir estratégias que tornem o local bonito, pessoal e útil. O primeiro passo nessa jornada é planejar os ambientes de acordo com cada usuário deles.

A importância da decoração e personalização dos espaços foi o tema do quarto episódio da websérie Morar Bem, apresentado pela jornalista Paloma Lobato, que contou com a presença da arquiteta, urbanista e designer de interiores, Paula Machado.

O primeiro passo é entender que a decoração de um ambiente vai muito além das tendências. A personalização é fundamental para garantir conforto, bem-estar e elementos únicos, como destaca a profissional.

"Quando a gente faz um projeto, não é aquilo que eu [profissional] quero imprimir no projeto, mas sim aquilo que o meu cliente precisa, com a nossa adequação, experiências e estudos. Quando a gente começa um projeto, a gente precisa identificar o estilo que o cliente gosta, o que ele quer sentir naquele espaço, qual a mensagem ele quer passar nesse ambiente. Todo mundo tem direito de chegar em casa e se sentir confortável, ter um espaço aconchegante para você mesmo", destaca a arquiteta.

Decoração em espaços menores

É cada vez mais comum a tendência de lares mais compactos, com metragens menores, ambientes híbridos e conjugados. Diante das mudanças que o mercado imobiliário vem passando, é importante saber aproveitar bem o espaço disponível, considerando as necessidades para definir a melhor personalização para esses ambientes.

A arquiteta explica que, mesmo em ambientes pequenos e limitados, é possível tornar os espaços mais aconchegantes com a personalização dos locais.

"Todos os ambientes trazem desafios. No caso do cômodo pequeno, o desafio é aquele sentimento de sufocamento. Então, é preciso ser assertivo nas escolhas de materiais que vão trazer a sensação de amplitude para esse espaço. Nesse caso, a máxima do "menos é mais" é válida, já que espaços pequenos não podem ser sobrecarregados de elementos. Uma dica é apostar em espelhos, que ampliam, superfícies que são mais brilhosas, tons neutros, que costumam refletir mais luz", destaca Paula.

Cores

Escolha das cores pode influenciar diretamente nas sensações que o ambiente pode causar (Freepik.com)

A escolha das cores pode influenciar diretamente nas sensações que temos no espaço e no conforto visual. Afinal, elas têm a capacidade de ampliar espaços, trazer mais tranquilidade ou inquietação, além de proporcionar impressões de profundidade e auxiliar na iluminação do ambiente.

“A cor que eu coloco no ambiente pode me gerar um convite ou uma repulsa. A luz que eu coloco pode me trazer irritabilidade ou conforto. Não é algo empírico, é algo certo. As cores vão influenciar como a gente se vê. Então, é necessário fazer o uso de elementos corretos para isso”, complementa a arquiteta.

Para identificar quais os melhores elementos para o ambiente, é importante contar com a ajuda de um profissional da área, como um arquiteto. “O arquiteto melhora a tua qualidade de vida na tua casa. Ele tem um olhar mais específico para os ambientes, sabendo exatamente o que pode te trazer um conforto maior ou gerar algo ruim para o lar”, explica a profissional.

Para saber mais sobre a importância de personalizar os ambientes, acesse o episódio completo do videocast Morar Bem, um projeto de O Liberal, com o patrocínio da Imperador Soluções e Quadra Engenharia.