Morar Bem destaca como escolher a melhor região para residir conforme o estilo dos moradores

Saber escolher a região ideal para morar é fundamental para garantir a qualidade de vida de toda a família. Afinal, ela vai muito além da estética e do preço do imóvel. Essa escolha envolve a busca por um ambiente que se integre ao seu estilo de vida e bem-estar.

Como a escolha da região deve levar em consideração o estilo dos moradores, foi tema do episódio da websérie Morar Bem, apresentado pela arquiteta Paula Machado, que contou com a participação do arquiteto e urbanista Yuri Rebello.

Diversos fatores podem influenciar na escolha de uma região para morar, como a presença de áreas verdes, como parques, jardins e áreas arborizadas, assim como locais que garantem proximidade a serviços essenciais, como acesso a transporte público, escolas, mercados e centros de saúde. Esses espaços promovem relaxamento, contato com a natureza e facilitam o dia a dia.

"Para escolher o local ideal, de acordo com algumas técnicas que a gente pesquisa, alguns fatores ajudam, como o estilo de vida. Analisar o estilo de vida da família ou do indivíduo é fundamental para escolher esse local, para estar de acordo com o que ela atende em seu cotidiano, levando em consideração suas atividades, como local de trabalho, se tem filho, onde o filho estuda, supermercado, hospital. Enfim, são várias nuances que determinam esse fator desse local ideal onde a pessoa vai morar", destaca o arquiteto.

O profissional de arquitetura é fundamental para auxiliar na escolha de uma região, considerando as especificidades de cada família, ressalta Yuri. “O arquiteto pode contribuir com diversos fatores para escolher esse local, entendendo o estilo de vida da pessoa ou da família. Ter esse contato com o profissional de arquitetura é essencial para ajudar a tomar decisões mais assertivas”, complementa o arquiteto.

Locais inadequados

Alguns sinais de alerta podem indicar quando um determinado local pode não ser adequado para os objetivos de um cliente em termos de moradia. Para o arquiteto e urbanista, Yuri Rebello, é importante estar atento a alguns pontos para não errar na escolha do local.

“A segurança é um dos fatores principais. Vejo também quando o local vai de contra ao objetivo principal. Um exemplo seria barulho, quando a prioridade era um local silencioso. Tudo o que for contra as prioridades ou aquele valor que é inegociável, eu já acendo um alerta e é melhor buscar outro lugar”, finaliza o arquiteto.

Para saber mais sobre o quanto a escolha adequada da região pode interferir na qualidade de vida dos moradores, acesse o episódio completo do videocast Morar Bem, um projeto de O Liberal, com o patrocínio da Quadra Engenharia.