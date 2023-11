Monitoramento de estruturas de mineração avança com recursos tecnológicos

A tecnologia e a automatização estão cada vez mais inseridas nas atividades econômicas. Em Parauapebas, onde está localizada Carajás - a maior mina de ferro a céu aberto do mundo - a realidade não é diferente e recursos de ponta são empregados no Centro de Monitoramento Geotécnico (CMG) Norte para garantir a segurança das operações, dos trabalhadores envolvidos na exploração e da população do entorno do empreendimento.

A geotecnia é uma área de conhecimento que utiliza técnicas e métodos científicos para analisar as intervenções humanas no solo e oferecer melhores soluções para obras e projetos. Os profissionais que atuam nessa especialidade sempre tiveram uma forte atuação em campo, porém, a inovação se tornou uma grande aliada na geração e interpretação dos dados de estruturas comuns na mineração, como barragens, diques e pondes.

“Uma coisa que mudou muito nos últimos anos foi a automatização das instrumentações. Antes, as leituras eram basicamente manuais, fazíamos uma a cada mês. Hoje, a gente tem uma nova leitura a cada hora, ou seja, quase que em tempo real, o que permite acompanhar mais fielmente e trazer os dados sobre a saúde e a segurança da estrutura para dar apoio à geotecnia operacional”, comenta Aline Silva, engenheira civil geotécnica da Vale em Carajás.

Apesar de jamais ter sido registrado qualquer incidente de vazamento de rejeitos em Carajás, a Vale mudou a rotina de acompanhamento da mina em 2019 com a instalação do CMG Norte. No total, são 14 profissionais e uma série de equipamentos, como câmeras de videomonitoramento, radares, piezômetros, drones e outros, capazes de acompanhar 100 estruturas geotécnicas no Pará durante 24 horas por dia e sete dias por semana.

Todo esse conjunto de recursos está organizado para atender a três pilares: gestão de segurança, suporte à gestão de riscos e gestão de emergência, isto é, tem como foco a ação preventiva visando detectar qualquer tipo de anormalidade.

“Em caso de possíveis rupturas, existe todo um sistema de acionamento de sirenes para evacuação de áreas e toda essa gestão é feita pelo CMG tanto de forma manual quanto automática. São duas áreas diretamente ligadas ao CMG: a geotécnica operacional e a do Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM)”, explica a engenheira.

Aline Silva diz ainda que o investimento na estratégia de monitoramento impactou não apenas no aumento de instrumentos utilizados na operação e no volume de informações geradas, mas sobretudo na otimização do processo de trabalho e na redução da exposição dos colaboradores ao risco.

“Temos uma equipe de engenheiros geotécnicos, engenheiros de automação, profissionais de cartografia, planejamento de controle, de manutenção e analistas com formações diversas. O investimento na capacitação dos colaboradores é constante para que todos estejam habilitados a lidar da melhor forma com essa tecnologia. Além disso, há integração e trocas de experiencias com outros CMGs da empresa”, acrescenta Aline, reforçando que essa abordagem se reflete em uma mineração mais segura para todos os trabalhadores e as comunidades do entorno da mina.