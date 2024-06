Mitos e verdades sobre facetas em resina composta

Ademanda por tratamentos estéticos odontológicos tem crescido significativamente, e as facetas em resina composta se tornaram uma opção popular para muitos pacientes. No entanto, essa técnica ainda é cercada por diversos mitos que podem confundir aqueles que buscam melhorar a estética do sorriso.

Para o professor Edson Barros o crescimento da procura tem motivo: “Facetas diretas feitas com resina composta têm a vantagem de causar o mínimo ou nenhum desgaste nos dentes, resultando em resultados estéticos e duradouros para os pacientes”. Ainda de acordo com o cirurgião dentista, “a eficácia e agilidade do uso de resina composta direta no tratamento odontológico, possibilita a realização do procedimento em apenas uma sessão, com custos reduzidos e sem a necessidade de assistência técnica adicional, como laboratório de prótese”.

Um dos mitos mais comuns é a ideia de que as facetas em resina composta não são duráveis. Na realidade, quando feitas com materiais de alta qualidade e aplicadas por profissionais experientes, essas facetas podem durar muitos anos. Em Belém, o local referência para aquisição de materiais utilizados neste tipo de procedimento é a Labodental.

Outro mito frequente é que as facetas em resina composta são menos estéticas que outros tipos de facetas, como as de porcelana. Embora a porcelana seja conhecida por sua aparência natural e translucidez, a resina composta também pode proporcionar resultados estéticos excelentes. Avanços na tecnologia dos materiais dentários permitiram o desenvolvimento de resinas compostas que imitam com precisão a cor e a textura dos dentes naturais, oferecendo um sorriso harmonioso e atraente.

A versatilidade das facetas em resina composta é verdade, essa é uma das principais razões para sua popularidade crescente. Elas podem corrigir uma ampla variedade de problemas estéticos, incluindo dentes manchados, desgastados, desalinhados ou com espaçamentos irregulares.

Veja a lista de mitos e verdades sobre resinas compostas:

Verdade: Facetas em resina composta podem ser ajustadas e reparadas diretamente na boca do paciente.

Mito: Facetas em resina composta são permanentes e não precisam de manutenção.

Verdade: O procedimento é minimamente invasivo e preserva a estrutura dental original.

Mito: Facetas em resina composta são mais frágeis que as facetas de porcelana.

Verdade: Facetas em resina composta permitem correções de cor e forma em uma única consulta.

Mito: Facetas em resina composta sempre resultam em um sorriso artificial.