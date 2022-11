Mito ou verdade: ômega 3 ajuda a melhorar a memória?

Pequenos esquecimentos, como a senha do cartão de crédito ou onde deixou determinado objeto, podem acontecer com qualquer pessoa. Apesar de ser algo comum, é importante ter cuidado e analisar se as falhas na memória ocorrem com frequência e se isso não tem interferido em atividades do dia a dia.

Os esquecimentos constantes são sintomas que podem estar associados a condições neurológicas, situações de estresse, depressão, tabaco, álcool, entre outros fatores. Além disso, as falhas de memória também podem ter relação com a falta de algumas substâncias no organismo, como o ômega 3.

Uma alimentação rica em ômega 3 pode ajudar na memória, auxiliando na saúde do cérebro. A substância tem papel fundamental para manter os neurônios em ordem e funcionando bem. Além disso, o ômega 3 contribui para a neuroplasticidade, que é a capacidade dos neurônios se transformarem como resposta a novos estímulos, o que ajuda diretamente no aprendizado e na boa memória, ajudando na prevenção do esquecimento.

Como encontrar Ômega 3?

O ômega 3 pode ser encontrado em diversas fontes. Entre elas, os óleos de peixes e frutos do mar oriundos de águas geladas e profundas, que podem ser encontradas em diversas espécies existentes no Brasil, como o atum, salmão, sardinha, anchova, pescada, entre outros.

Os suplementos em cápsula são ricos em ômega 3 e garantem a praticidade para o dia a dia (Banco de Imagens/Freepik)

Além disso, o mercado oferece diversos outros alimentos enriquecidos com ômega 3, como iogurtes, margarinas e sucos, assim como bons suplementos em cápsulas com altas concentrações dos ômgeas 3 DHA e EPA, que são os que mais se destacam quando o assunto é boa saúde mental.

Os suplementos garantem mais praticidade no dia a dia e atuam diretamente na prevenção de doenças que têm op esquecimento como um de seus sintomas, assim como problemas cardiovasculares.

A Reinafarma oferece excelentes opções de suplementos ricos em ômega 3 para você e sua família. Saiba mais!