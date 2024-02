Ministro das Cidades fala da importância dos engenheiros para o Brasil, durante evento em Brasília

O ministro das Cidades, Jader Filho foi um dos palestrantes do Fórum de Políticas Públicas: Habitação e Desenvolvimento Urbano, esta manhã em Brasília, parte da programação do 13º Encontro dos Líderes, evento promovido pelo sistema CONFEA, CREA e MUTUA. Debatendo o tema, também estiveram o presidente do CONFEA, Vinícius Marchese e o deputado federal Fernando Marangoni.

O ministro das Cidades falou sobre projetos do governo e a importância da classe para o país. “Sem engenheiros não existe PAC, o ‘Minha Casa, Minha Vida’, programas estes que são fundamentais para obras de habitação e desenvolvimento urbano”, disse Jader Filho durante sua fala.

O 13º Encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea/Crea e Mútua vai até esta quinta, 22, e reúne cerca de duas mil pessoas, entre profissionais, parlamentares e especialistas de todo o Brasil. O evento conta com uma programação diversificada, valorizando a contribuição da engenharia para a construção de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento nacional.

A discussão das barreiras e iniciativas para o desenvolvimento brasileiro, contemplará a participação de alguns atores que constroem a cena pública do país. Infraestrutura rural e urbana, reforma tributária, saneamento básico e habitação são alguns dos temas lançados.

“Aproximar o Sistema Confea/Crea do poder público é essencial para valorização profissional e, principalmente, para a construção de projetos que transformem a vida das pessoas na prática”, destacou o presidente do Confea, Vinicius Marchese.

A presidente do Crea-PA, Adriana Falconeri, falou acerca da importância da participação do Conselho no evento. Segundo ela, “o Encontro de Líderes é uma oportunidade para o Crea-PA discutir os desafios e as oportunidades essenciais para o avanço nacional, adotando a visão singular da Amazônia. O evento é um espaço para explorar as capacidades que a engenharia oferece para o refinamento e a inovação nas políticas públicas, visando ao desenvolvimento sustentável e integrado do país”, explica.

Os deputados federais, da bancada paraense, Henderson Pinto (MDB) e Delegado Caveira (PL), prestigiaram o evento na manhã desta quarta (21) e fizeram questão de cumprimentar a delegação do Crea-PA, comandada pela presidente Adriana Falconeri.