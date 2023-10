Microlins: qual área de formação mais combina com você?

As diversas demandas do mercado de trabalho exigem um investimento permanente no desenvolvimento profissional, por meio de cursos específicos. Porém escolher uma área para trabalhar nem sempre é uma tarefa fácil, já que é necessário levar em consideração habilidades e competências profissionais. Visto isso, a Microlins criou a campanha “Qual área de formação dá mais match com você?”, com o objetivo de fazer com que as pessoas descubram em qual segmento elas se encaixam e entendam mais sobre o mercado de trabalho por meio de e-books gratuitos.

É válido destacar que a Microlins oferece mais de 100 cursos técnicos, de graduação e pós-graduação de diferentes segmentos, visando de transformar a vida dos estudantes por meio da educação.

Atualmente, a instituição de ensino é referência no ramo de educação profissionalizante e conta com mais de 400 unidades localizadas em todo o Brasil. Entre os destaques da Microlins estão os cursos de vendas, marketing, tecnologia, gestão, inglês, indústria, saúde e preparatórios. Essas formações têm alta taxa de empregabilidade e são voltadas para diversos tipos de perfis.

A seguir, confira mais informações sobre alguns cursos da Microlins e descubra qual área mais combina com você:

- Gestão empresarial: durante as aulas é possível aprender sobre as atividades mais importantes do setor financeiro e administrativo como controle bancário, serviços postais, contas a pagar, contas a receber, arquivamento e fluxo de caixa. Além disso, os conhecimentos adquiridos no curso aplicam-se ao mercado de trabalho de forma ampla, principalmente na área de gestão;

Curso de gestão empresarial tem alta taxa de empregabilidade (Freepik.com)

- Designer gráfico: nesse curso o estudante compreende toda a área e aprende conceitos e técnicas de tratamento de imagens, criação e finalização de material para as diversas áreas: gráfica, fotográfica e web. E no mercado de trabalho o designer gráfico consegue atuar em agências de publicidade e comunicação, editoras de revistas e livros, além de escritórios de design;

- Desenvolvedor de games: com duração de 14 meses, a formação é voltada para as pessoas que têm afinidade com o universo de games, onde é possível aprender a criar e desenvolver jogos digitais para computadores e celulares, além de produzir conteúdo multimídia. É válido destacar que, por se tratar de um mercado em expansão, a busca por profissionais qualificados vem aumentando cada vez mais, o que consequentemente acaba elevando os salários;

Desenvolvedor de games tem grandes oportunidades na indústria do entretenimento, no setor educacional e na área empresarial (Freepik.com)

- Segurança do trabalho: ao longo do curso o estudante consegue aprender sobre a prestação de serviços de suporte e assessoria para as grandes empresas e seus usuários, além de captar técnicas e ferramentas de prevenção contra os ataques de hackers, por exemplo. Atualmente, o mercado de trabalho exige o avanço em segurança digital, já que é essencial garantir aos usuários da internet proteção dos seus dados. Sendo assim, essa área é promissora;

- Montagem e manutenção e redes: essa formação proporciona o conhecimento sobre os componentes essenciais para o funcionamento de um computador. O curso ensina a executar todas as tarefas que fazem parte da profissão, como instalação, limpeza, configuração, e atualização de hardwares. O profissional dessa área poderá trabalhar em segmentos da informática, das prestadoras de serviço e da indústria.

E se ainda existem dúvidas sobre qual área escolher, clique aqui para saber mais.