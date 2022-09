Dicas para montar o ambiente perfeito para o almoço do Círio em família

Receber visitas é sempre uma ocasião especial, é a oportunidade perfeita para reunir a família e os amigos, principalmente em datas comemorativas como o Círio de Nazaré, a maior festa religiosa da cultura paraense, que mobiliza a capital no segundo domingo do mês de outubro.

Durante esse período, é comum que as famílias paraenses caprichem nas decorações de suas casas e cuidem de cada detalhe com muito carinho do famoso ‘almoço do Círio’. O arquiteto e urbanista, Caíque Lobo, especialista em design de interiores, detalhou dicas essenciais para deixar a decoração da festividade ainda mais especial.

Peças de barro são excelentes composições para o almoço do Círio - Loja Magazan Casa, Térreo (André Oliveira/ O Liberal)

Sala de jantar

Esse é um dos cômodos mais importantes da casa, principalmente no ‘Natal dos Paraenses’, como é conhecido o Círio de Nazaré, e com certeza merece uma ornamentação diferenciada. De acordo com o arquiteto paraense, a composição para a sala de jantar deve conter elementos que resgatem a regionalidade, porém com toques de sofisticação.

“Sempre acho válido ter na composição de mesa algo de barro, penso que a imagem de Nossa Senhora de Nazaré vem do barro, da terra, sendo assim a origem de tudo, então acho legal ter uma peça de cerâmica decorativa ou de uso para servir. Para as louças, uma dica para não ter erro, são as de cor branca, sempre será funcional e combina com tudo. Para deixar a mesa colorida e com uma pegada mais simples, as apostas são em flores e toalhas de renda branca, que são sempre bem-vindas para dar o toque de sofisticação necessário”, completou Caíque.

Elementos neutros são peças coringa para a decoração, Loja Riachuelo Casa - 3º piso (André Oliveira/ O Liberal)

Sala de estar

Para receber os convidados na sala de estar, vale dedicar um pouco de tempo para redefinir um pouco a decoração do ambiente. Mantas, capas de almofadas, cortinas com tons neutros são excelentes opções. “Minha sugestão é apostar no cetim, em especial para as cortinas, fazendo alusão às fitas do Círio, dá um charme e fica super diferente”, complementou o especialista.

Aromas regionais nos banheiros e lavabos garantem um toque especial ao ambiente, Loja Empório Flora Pura - Térreo (André Oliveira/ O Liberal)

Banheiros e lavabos

Outro cômodo que merece atenção são os banheiros e lavabos. Com a grande a movimentação da casa, é importante manter o ambiente elegante e confortável para os convidados.

“Gosto sempre de trazer o clima da festa para dentro do ambiente. Toalhas enroladas dentro de um pote de cerâmica com um laço da fitinha do Círio fica um charme, por exemplo. Velas aromáticas e sabonetes com fragrância regionais também são excelentes para ambientalizar o clima festivo, além de deixar elegante e confortável. Se possível, um vaso com flores num cantinho, também fica muito legal”, comentou o arquiteto.

