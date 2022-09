Mês da Moda: confira as tendências para 2023

Setembro é conhecido como o mês da moda e é a oportunidade para falar sobre as tendências e novidades em roupas, cabelos e maquiagem para o ano de 2023. A partir do que rolou nas passarelas de Nova York e Londres já se pode esperar algumas tendências como alfaiataria monocromática, brilho, detalhes plissados e muito mais.

Na hora de preparar a make vale seguir dicas das passarelas como o batom vermelho nos lábios, uma pele mais natural e as sombras mais alongadas, puxadas para a têmpora com apenas uma cor e bem marcada.

Na Estação Cosméticos há produtos de maquiagem que já acompanham as novidades do próximo ano: opções de paletas de sombras e batons com diferentes tonalidades de vermelho.

Batom vermelho está entre as novidades do próximo ano e está disponível na loja. (Divulgação)

Para os cabelos, a tendência é o penteado Sleek Hair, que consiste em deixar os fios retos e bem próximos ao couro cabeludo e com um aspecto molhado. Para realizar o penteado, você pode usar pomadas ou gel para manter a textura molhada, que podem ser encontrados na Estação Cosméticos.

As tranças também estão em alta e podem receber um toque especial com o uso de acessórios como ligas de cabelo, arranjos, grampos com flores e outros detalhes.

