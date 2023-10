Mercúrio Alimentos leva linhas de alta qualidade em carne bovina para SuperNorte 2023

A Mercúrio Alimentos, mais uma vez, vai estar presente na SuperNorte, a maior feira de supermercadistas e fornecedores da região norte do Brasil, que ocorre entre os dias 4 a 6 de outubro de 2023, no Hangar Convenções & Feiras da Amazônia.

Expositores da Mercúrio Alimentos estarão em um estande preparado especialmente para promover uma experiência de excelência, além de trazer as últimas novidades e apresentar o portfólio de produtos de alta qualidade.

Reconhecida pela sua relevância na indústria alimentícia, a SuperNorte possibilita parcerias estratégicas e fortalecimento do mercado na região. Para a Mercúrio Alimentos, estar presente, em mais uma edição, reforça o compromisso em oferecer excelência em qualidade, variedade e atendimento aos clientes. Os visitantes poderão desfrutar de uma experiência enriquecedora, repleta de oportunidades de negócios e networking.

Presente no Brasil e exportando para mais de 40 países, a Mercúrio Alimentos investe em suas plantas frigoríficas com o que há de mais moderno em tecnologia, logística, controle de qualidade, processo de gestão e capacitação de suas equipes, tudo isso para que a qualidade dos produtos seja garantida desde o pasto até a mesa dos brasileiros.

A empresa também é comprometida com a preservação do meio ambiente, pecuária sustentável, respeito ao ser humano e suas diferenças. A Mercúrio Alimentos busca estar em sintonia com as exigências de todos os mercados consumidores da carne brasileira, respeitando as diferenças culturais e religiosas, por isso é membro da Câmara Árabe de Comércio e atende países e povos de fé muçulmana oferecendo produtos Halal certificados pela empresa Fambras Brasil.

Conheça algumas linhas da Mercúrio Alimentos:

Quality Beef: Linha completa de cortes para exportação e para o dia a dia.

Superchef Premium: O corte é obtido de animais provenientes do cruzamento de raças europeias que asseguram o marmoreio da carne.

Superchef Grill: A Grill oferece belas peças que podem ir à grelha com um bom padrão de gordura.

Porcionados, Congelados e LQF: Linha completa de cortes congelados individualmente, hambúrgueres, almôndegas e carne moída

Linha Soft: Cortes para o dia a dia, com muito mais economia.

A Mercúrio Alimentos ainda produz carne bovina in natura congelada e resfriada, miúdos bovinos in natura congelados, carne porcionada e congelada, carne processada e industrializada