Mercúrio Alimentos é destaque na SuperNorte 2024 Conectando Negócios e Qualidade

A Mercúrio Alimentos é um dos destaques da SuperNorte 2024. A maior feira de supermercadistas e fornecedores da região Norte do Brasil acontecerá de 9 a 11 de outubro, no Hangar, em Belém. O evento é uma plataforma essencial para o networking e o fortalecimento do comércio, reunindo empresários de todos os portes e promovendo desenvolvimento da indústria alimentícia.

No portfólio de produtos apresentados pela Mercúrio Alimentos estão as linhas Quality Beef e Superchef, que refletem o compromisso com a excelência e a inovação. A equipe da empresa estará à disposição para compartilhar as últimas novidades e discutir como podemos atender às demandas do mercado, estabelecendo parcerias estratégicas e duradouras.

Além da exposição de produtos, uma série de atividades interativas são previstas para ocorrerem dentro do estande da Mercúrio Alimentos, incluindo degustações exclusivas, que proporcionarão aos visitantes uma experiência única e imersiva. Evento é uma oportunidade imperdível para conhecer de perto a qualidade e a diversidade que fazem da Mercúrio Alimentos uma referência no setor.

Convidamos você a nos visitar durante a SuperNorte e descobrir como podemos colaborar para o sucesso do seu negócio. Juntos, podemos explorar novas oportunidades e fortalecer o mercado na região Norte.

Distribuidora Mercúrio: Excelência e Inovação no Pará

Como uma das maiores do segmento no Estado do Pará, a Mercúrio distribuidora tem uma das maiores abrangências e estrutura comercial, operando em diversos municípios e atendendo desde o pequeno varejo até grandes redes de supermercados e atacados. Com mais de 1.400 SKUs, as linhas de produtos são diversificadas, incluindo desde higiene pessoal até alimentos e bebidas, sempre com as melhores marcas do mercado.

Realizando sólidos investindo em infraestrutura, a Mercúrio distribuidora tem capacidade instalada de 2.000 toneladas para congelados e resfriados, e planos para expansão. Além disso, a armazenagem para produtos secos alcança 2.000 toneladas, garantindo eficiência e qualidade nos serviços.

A excelência no atendimento e a construção de relacionamentos sólidos com os clientes é um diferencial da empresa, que convida os futuros parceiros a conhecer a Distribuidora Mercúrio e descobrir soluções inovadoras e um atendimento personalizado.

Contatos Mercúrio:

Email: comercial@mercurioalimentos.com.br

Telefone: (91) 3262-9500

Endereço: R. Leopoldo Teixeira, 47-99 - Levilândia, Ananindeua - PA, 67000-000